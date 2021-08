Nowy serial HBO "Sceny z życia małżeńskiego". Oscar Isaac oraz Jessica Chastain w rolach głównych (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Sceny z życia małżeńskiego" to nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergm

• W rolach głównych Oscar Isaac oraz Jessica Chastain ana.

• Premiera produkcji 13 września 202 roku w HBO i HBO GO.

"Sceny z życia małżeńskiego" na nowo przedstawią klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary. Mira (Jessica Chastain) jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan (Oscar Isaac) to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.Produkcja HBO jest pięcioodcinkową adaptacją szwedzkiego filmu i miniserialu autorstwa Ingmara Bergmana o tym samym tytule. W główne role wcielą się Oscar Isaac (miniserial HBO "Kto się odważy") oraz Jessica Chastain (nominowana do Oscara m.in. za rolę w filmie "Wróg numer jeden").Autorem oraz reżyserem serialu jest Hagai Levi. Serial produkowany jest dla HBO przez Media Res oraz Endeavor. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Hagai Levi, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog (która jest także współscenarzystką pierwszego i piątego odcinka), Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, M. Blair Breard.W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO premierowa emisja zaplanowana została równolegle z amerykańską, czyli 13 września o godz. 03:00, a następnie powtórzona o godzinie 20:10. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Serial liczy 5 odcinków.