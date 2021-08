Premierowa gala Polsat Boxing Promotions hitem weekendu w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (21 sierpnia 2021 roku) w historycznej hali Stoczni Gdańskiej odbędzie się pierwsza gala bokserska grupy Polsat Boxing Promotions.

• Wydarzenie będzie transmitowane w Polsacie Sport i Super Polsacie, a stawką walki wieczoru będzie tytuł Mistrza Polski w wadze super piórkowej.

Polsat Boxing Promotions to nowy projekt na polskiej scenie pięściarskiej, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w maju bieżącego roku. Twórcy zapowiedzieli, że ich celem jest odbudowa potencjału krajowego boksu zawodowego oraz amatorskiego, poprzez wyszukiwanie talentów i całościową opiekę nad ich karierami. Słowa dotrzymują i po zakontraktowaniu kilku wartościowych zawodników, a także po wielu tygodniach przygotowań, w sobotę 21 sierpnia dojdzie do historycznej gali Polsat Boxing Promotions.- mówi Grzegorz Proksa, Wiceprezes Polsat Boxing Promotions.W walce wieczoru sobotniej gali Piotr Gudel zmierzy się z Radomirem Obruśniakiem o tytuł Mistrza Polski w wadze super piórkowej. Nie mniej interesująco zapowiadają się także pojedynki Konrada Kaczmarkiewicza z Michałem Łoniewskim czy Gracjana Królikowskiego z Niko Zdunowskim. Stawką tego ostatniego pojedynku będzie zawodowy kontrakt z grupą Polsat Boxing Promotions. W ringu swoje umiejętności zaprezentują także Remigiusz Runowski - młodszy brat świetnie znanego polskim fanom boksu Przemysława oraz Islam Mayrasultanov, który nazwisko wyrobił sobie w mieszanych sztukach walki.Zgodnie z ideą twórców Polsat Boxing Promotions, gale tej organizacji mają być widowiskami zarówno sportowymi, jak i rozrywkowymi. Stąd zaplanowany podczas sobotniej transmisji występ polskiej gwiazdy muzyki pop - Margaret, którą fani sportu w naszym kraju znają z hymnu siatkarskich Mistrzostw Świata 2014, które odbyły się nad Wisłą.- mówi Emil Jędrzejewski, Prezes Polsat Boxing PromotionsO oprawę sobotniej transmisji zadba także redakcja Polsatu Sport. 