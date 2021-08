Aleksander Sikora dołącza do "The Voice of Poland" TVP2

Łukasz Szewczyk

• Od września na antenie TVP2 kolejne zmagania uczestników 12. edycji "The Voice of Poland".

• Obok prowadzących Tomasz Kammela i Małgorzaty Tomaszewskiej w programie zobaczymy Aleksandra Sikorę.

Już po raz dwunasty rozbłysną światła sceny najlepszego talent show w Polsce. Najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów zmierzą się podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live zwieńczonych Wielkim Finałem, w trakcie którego poznamy Najlepszy Głos w Polsce.Tegoroczną edycję "The Voice of Poland" poprowadzą Małgorzata Tomaszewska oraz Tomasz Kammel. W programie po raz pierwszy zobaczymy dziennikarza i prezentera Aleksandra Sikorę.- mówi Aleksander Sikora, który wyruszył właśnie w trasę po Polsce, aby osobiście wręczyć zaproszenia do udziału w programie nowym uczestnikom.Aleksander pojawi się również w loży komentatorskiej w etapie Bitwy oraz w odcinkach Live.Premiera 12 edycji "The Voice of Poland" w sobotę 11 września 2021 roku w TVP2. W programie pojawią się nowi trenerzy