Mikołajewska, Terlikowski, Tejchman, Salak i Balinowski nowymi prowadzącymi "Popołudniową Rozmowę w RMF FM"

Łukasz Szewczyk

• Od września 2021 roku "Popołudniową Rozmowę w RMF FM" prowadzić będzie pięciu dziennikarzy

• Bianka Mikołajewska, Tomasz Terlikowski, Marek Tejchman, Piotr Salak i Paweł Balinowski wraz z zaproszonymi gośćmi - politykami i ekspertami, publicyści podsumują najważniejsze wydarzenia dnia.

Nowi prowadzący "Popołudniową Rozmowę w RMF FM"

- mówi Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM., od 5 lat wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press, a wcześniej dziennikarka "Polityki" i "Gazety Wyborczej", nagrodzona m.in. tytułami Dziennikarz Roku (Grand Press 2016) i Dziennikarz Dekady (Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2019)., reporter RMF FM związany ze stacją od 9 lat. Codziennie relacjonuje bieżące wydarzenia polityczne w kraju, zajmuje się też tematyką międzynarodową, szczególnie informacjami z Rosji, Białorusi, Ukrainy i państw Bliskiego Wschodu. Pracę jako dziennikarz zaczynał w toruńskim Radiu Plus., felietonista "Tygodnika Solidarność", wcześniej m.in. redaktor naczelny i programowy Telewizji Republika. Karierę dziennikarską zaczynał w radiu, ale pracował i w telewizji, i w agencji prasowej, i w dzienniku, i w tygodniku, a nawet w miesięczniku i kwartalniku. Łatwiej wymienić, gdzie nigdy nie publikował, niż do jakich tytułów pisał, bo pracował w "Newsweeku", "Gazecie Polskiej", tygodniku "Wprost" i kwartalniku "Fronda", a jego teksty drukowały m.in. "Gazeta Wyborcza", "Tygodnik Powszechny", "Gość Niedzielny", "Gazeta Polska Codziennie" czy nieistniejący już tygodnik "Ozon"., dziennikarz sportowy Canal+, TVN i TVN24. Dziennikarskie szlify zdobywał w RMF FM, gdzie przez 10 lat był m.in. reporterem oraz współtwórcą i szefem redakcji sportowej. Kilkukrotnie relacjonował Igrzyska Olimpijskie czy piłkarskie Mistrzostwa Świata i Europy, ale bardzo bliski jest mu też świat polityki i kultury., wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej", wcześniej dziennikarz TVN CNBC, TVN24 i TVN24 BIS, gdzie prowadził autorskie programy. W Radiu TOK FM był zastępcą redaktor naczelnej i autorem magazynu "EKG". Pracował też w Polsacie jako wydawca, reporter i prowadzący "Wydarzenia", a karierę zawodową rozpoczynał w Radiu PiN."Popołudniowa Rozmowa w RMF FM" to najpopularniejszy popołudniowy wywiad w polskich rozgłośniach radiowych. Codziennie audycji słucha aż 1,3 mln osób, podczas gdy "Gość Radia ZET" (wydanie o 17:00) gromadzi 0,8 mln słuchaczy, a "Wywiad Polityczny" TOK FM - 0,2 mln.Oprócz tego