Start nowego sezonu ligi włoskiej, finisz rundy zasadniczej Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć komplet dziesięciu spotkań pierwszej kolejki nowego sezonu Serie A TIM.

• Stacja pokaże na swoich antenach również ciekawie zapowiadające się starcia LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje meczów finałowej kolejki rundy zasadniczej żużlowej PGE Ekstraligi oraz dwóch wyścigów DTM na Nürburgring.

W ten weekend wystartują rozgrywki Serie A TIM z udziałem większości piłkarzy reprezentacji Włoch, która w lipcu wywalczyła mistrzostwo Europy. W inauguracyjnym meczu broniący tytułu mistrzowskiego Inter Mediolan podejmie nieprzewidywalną Genoę CFC. Nerazzurri postarają się o siódme z rzędu ligowe zwycięstwo z ekipą z Genui. Muszą jednak bardzo uważać, bo kilka dni temu ich rywale pokazali się z dobrej strony, wygrywając 3:2 z AC Perugią Calcio w pierwszej rundzie Coppa Italia. Drużyna z Mediolanu przystąpi do tego starcia z nowym trenerem Simone Inzaghim i wzmocniona m.in. Edinem Džeko i Hakanem Çalhanoğlu. Z kolei w barwach gości szansę na debiut może otrzymać Aleksander Buksa, który pokazał się z dobrej strony w przedsezonowych sparingach. Jeśli tak się stanie, to dla młodzieżowego reprezentanta Polski będzie to najważniejsze spotkanie w dotychczasowej karierze!Drugi z poważnych kandydatów do mistrzostwa Włoch, Juventus FC, w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio.i spółka zagrają pod wodzą Massimilano Allegriego, który po dwóch latach przerwy powrócił na ławkę trenerską Starej Damy. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły poprzedniej konfrontacji pomiędzy tymi zespołami. Udinese prowadziło 1:0 i było bardzo bliskie sprawienia niespodzianki. Dopiero dwa trafienia niezawodnego Cristiano Ronaldo w ostatnich dziesięciu minutach zapewniły ekipie z Turynu komplet punktów. Kto okaże się lepszy tym razem?Ligowe zmagania w pierwszej serii spotkań zamknie starcie UC Sampdoriiz AC Milanem. Rossoneri mają w tym meczu do wyrównania porachunki za ubiegły sezon, bo pechowy remis z Sampdorią w 29. kolejce znacznie przyczynił się do tego, że stracili szanse na mistrzostwo kraju i musieli zadowolić się drugim miejscem w tabeli.W pierwszym meczu nowego sezonu rozgrywanym na Wanda Metropolitano broniące tytułu mistrza Hiszpanii Atlético Madryt zmierzy się z Elche CF. Gospodarze spróbują potwierdzić dobrą formę, którą zaprezentowali w poprzedni weekend w wygranym 2:1 spotkaniu z Celtą Vigo. Udany debiut w nowych barwach zaliczył wówczas sprowadzony latem Rodrigo de Paul, ale największe oklaski zebrał zdobywca dwóch bramek Ángel Correa. W tym tygodniu obaj wspólnie z kolegami postarają się o siódme z rzędu zwycięstwo Atléti z ekipą z Elche. Goście na pewno nie ułatwią im zadania, ponieważ rozgrywki rozpoczęli od cennego remisu z Athletic Club i chcą sięgnąć po kolejne punkty.Na udany występ liczy także Real Madryt, który po zwycięstwie 4:1 z Deportivo Alavés został pierwszym liderem LaLiga Santander w sezonie 2021/22. W drugiej kolejce poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, bo Królewscy zagrają na wyjeździe z Levante UD, czyli drużyną, z którą w ostatnim bezpośrednim starciu sensacyjne przegrali 1:2. Do udanego rewanżu ma ich poprowadzić skuteczny Karim Benzema. Francuz ma już na koncie dwa gole, a zdaniem trenera Carlo Ancelottiego do połowy maja jest w stanie strzelić ich nawet 50! Czy na Estadio Ciudad de Valencia znów da popis swoich możliwości?W trzeciej kolejce Ligue 1 Uber Eats główny faworyt do mistrzostwa Francji, Paris Saint-Germain, zagra na wyjeździe ze Stade Brestois 29. Piłkarze trenera Mauricio Pochettino rozpoczęli sezon od dwóch wygranych meczów, w których strzelili w sumie aż sześć goli. Formą imponują przede wszystkim Kylian Mbappé i Mauro Icardi, a także zaliczający świetne wejście do nowego zespołu Achraf Hakimi. Na Stade Francis-Le Blé o następne zwycięstwo może być jednak trudno, bo gospodarze również zainaugurowali rozgrywki w dobrym stylu, pozbawiając punktów silne ekipy Olympique Lyonnais i Stade Rennais. Dla zawodników z Brestu to spotkanie jest szansą na przełamanie serii sześciu porażek u siebie z PSG.W nadchodzący weekend polscy kibice z zainteresowaniem będą śledzić konfrontację AS Monaco Radosława Majeckiego z RC Lens, którego nowym zawodnikiem jest. Obaj Polacy walczą o stałe miejsce w podstawowych składach swoich drużyn. Majecki we wtorek zagrał w eliminacyjnym meczu Ligi Mistrzów UEFA z Szachtarem Donieck, a Frankowski przed tygodniem wszedł z ławki rezerwowych i zanotował pierwszą asystę w lidze francuskiej w spotkaniu z AS Saint-Étienne. Czy trenerzy ponownie dadzą im szanse?Sporting CP w poprzednim sezonie w pięknym stylu wywalczył mistrzostwo Portugalii, a od początku nowych rozgrywek ponownie zachwyca kibiców swoją grą. Zespół z Lizbony wygrał dwa pierwsze mecze i do spotkania trzeciej kolejki z Belenenses SAD przystąpi w roli lidera tabeli. Najwięcej pochwał zbiera ofensywna trójka Pedro Gonçalves - Jovane Cabral - Paulinho, która zdobyła wszystkie siedem bramek swojej ekipy w obecnej kampanii. W najbliższej konfrontacji piłkarze trenera Rúbena Amorima muszą jednak być bardzo czujni, bo Belenenses to ostatnia drużyna ligi portugalskiej, która zatrzymała ich na Estádio José Alvalade. W kwietniu bieżącego roku goście długo prowadzili 2:1 i dopiero gol Cabrala w doliczonym czasie gry dał Sportingowi remis. Czy ten groźny zespół ponownie sprawi Lwom duże problemy?Żużlowcy BETARD SPARTY Wrocław mają już zagwarantowane pierwsze miejsce w tabeli PGE Ekstraligi po rundzie zasadniczej, ale w meczu ostatniej kolejki z MARWIS.pl FALUBAZEM Zielona Góra z pewnością powalczą o zwycięstwo. Spartanie liczą na powtórkę z wiosny, kiedy rozgromili zielonogórzan aż 63:27. Tym razem goście stawią im silniejszy opór, bo potrzebują wygranej, aby utrzymać się w PGE Ekstralidze niezależnie od wyników innych spotkań. Jedną z atrakcji tego meczu będzie pojedynek Macieja Janowskiego, najlepiej punktującego zawodnika ligi, z liderem Falubazu Patrykiem Dudkiem.Emocji nie zabraknie także w Toruniu, gdzie EWINNER APATOR podejmie walczącą o mistrzostwo Polski MOJE BERMUDY STAL Gorzów. W obecnym sezonie gospodarze sprawili już kilka niespodzianek i postarają się zakończyć rozgrywki mocnym akcentem. O sukces może być jednak bardzo trudno, ponieważ goście z Gorzowa muszą wygrać, jeśli chcą być pewni utrzymania drugiego miejsca w tabeli, które da im korzystniejsze rozstawienie w fazie finałowej.Czwarty weekend z prestiżową serią DTM zaplanowano na słynnym Nürburgring. Podczas dwudniowych zmagań pozycji lidera klasyfikacji generalnej będzie bronić Kelvin van der Linde, który w tym sezonie już trzy razy stawał na podium. Jego przewaga nad najgroźniejszymi rywalami, Liamem Lawsonem, Maximilianem Götzem i Marco Wittmannem, jest jednak bardzo niewielka. Zapowiada się ekscytująca walka, bo tor w Nürburgu słynie z dużej liczby zakrętów i pułapek, przez co jest uważany za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających na świecie.Plan transmisji:Piątek (20 sierpnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Grzegorz Walasek• 19:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 4)komentarz: Marek Kleitz, Marcin Gazda• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Ryszard Dołomisiewicz• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Kuba OstrowskiSobota (21 sierpnia):• 10:15 DTM Nürburgring:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 13:15 DTM Nürburgring:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Fiałkowski• 13:25 Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński• 15:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 17:00(Eleven Sports 1)• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM: T(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Spots 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (22 sierpnia):• 10:10 DTM Nürburgring:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Fiałkowski• 13:15 DTM Nürburgring:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Fiałkowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 00:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (23 sierpnia):• 17:00, Eleven Sports 1, Magazyn PGE Ekstraligi• 17:00, Eleven Sports 2, Ligue 1 Uber Eats highlights• 18:00, Eleven Sports 1, Eleven#F1 - magazyn• 18:00, Eleven Sports 2, Serie A TIM highlights• 18:25, Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4, Serie A TIM: Cagliari Calcio - Spezia Calciokomentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 19:00, Eleven Sports 2, LaLiga Santander highlights• 20:40, Eleven Sports 1, Serie A TIM: UC Sampdoria - AC Milan (studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Marcin Nowomiejski• 21:55, Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4, LaLiga Santander: CA Osasusna - Celta Vigokomentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 23:00, Eleven Sports 1, Eleven Gol - magazyn• 00:00, Eleven Sports 2, LaLiga Smartbank highlights