Nowy serial "Troje pod przykrywką" od września w TV4

Łukasz Szewczyk

"Troje pod przykrywką" to komedia akcji o perypetiach nietuzinkowych agentów tajnej jednostki służb specjalnych. Historia rozpoczyna się, gdy dwaj śmieciarze, Marek i Staszek Gawlikowie, przez przypadek trafiają do Agencji Bezpieczeństwa, gdzie poznają oficer operacyjną Karolinę Drzazgę, z którą przyjdzie im przeprowadzić wiele brawurowych i szalonych misji. Działając pod przykrywką, bohaterowie będą musieli się sprawdzić we wcielaniach, o jakich im się nie śniło - od biskupa czy golfisty po chemika mafii, członka gangu motocyklowego i handlarza bronią, od farmerów i pszczelarzy po bawarskich śpiewaków ludowych.W rolach tytułowych wystąpią Dagmara Bąk ("Wataha") oraz znani z hitu Czwórki "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" Jędrzej Taranek ("Ojciec Mateusz") i Piotr Miazga ("Ślepnąc od świateł"). Obok nich zobaczymy m.in. Mirosława Kropielnickiego ("Znaki"), Barbarę Jonak ("Król") i Dominika Rybiałka ("Galeria").Reżyserem i producentem "Trojga pod przykrywką" jest Jakub Miszczak, a za scenariusz odpowiadają Przemysław Hoffmann i Dominik Kamiński. Serial produkuje dla Czwórki ATM Grupa S.A.