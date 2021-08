Derby Londynu, lider z wiceliderem w Ekstraklasie, klasyk w Bilbao - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Emocjonujące starcie w LaLiga Santander pomiędzy Athletikiem Bilbao a Barceloną

• Mecz lidera z wiceliderem w PKO BP Ekstraklasie

• Derby Londynu

Spotkanie Athletiku z Barceloną nie jest określane mianem "derbów", ale jest "klasykiem" hiszpańskiej piłki. Zagrają ze sobą bowiem dwa najstarsze kluby, które rywalizują nieprzerwanie od powstania LaLiga Santander. W sobotnim spotkaniu na San Mames zabraknie jednak najjaśniejszej gwiazdy dotychczasowych pojedynków. Blaugrana musi sobie bowiem radzić bez Leo Messiego, który strzelił Baskom aż 29 goli. Kto przejmie schedę po genialnym Argentyńczyku? O tym przekonamy się już w sobotę, 21 sierpnia o 21:55. Spotkanie na antenie Canal+ Sport 2 skomentują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała.W hicie 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań, czyli lider rozgrywek zmierzy się z wiceliderem - Lechią. Obie drużyny udanie rozpoczęły rozgrywki, nie przegrywając w pierwszych czterech kolejkach ani jednego meczu. Szczególnie efektownie wygląda start poznaniaków, którzy jako jedyna drużyna w Ekstraklasie wygrała trzy mecze z rzędu. Prawdopodobne jest też to, że przy Bułgarskiej ujrzymy bramki. W ostatnich 10 meczach pomiędzy lechitami a lechistami padł co najmniej jeden gol. ​Spotkanie w Canal+ Sport skomentują Robert Skrzyński i Maciej Murawski.Arcyciekawie zapowiada się mecz w ramach 2. kolejki Premier League, w którym Arsenal podejmie na własnym boisku Chelsea. Obie drużyny podchodzą do niedzielnego starcia w skrajnie różnych nastrojach. Piłkarze Mikela Artety na inaugurację przegrali z beniaminkiem rozgrywek - Brentford 0:2. "The Blues" sprawnie rozprawili się z Crystal Palace, a do tego dołączyli do swojego składu Romelu Lukaku, który błyszczał w ostatnich sezonach w barwach Interu Mediolan. Kto teraz będzie górą? O tym przekonamy się już 22 sierpnia o 17:30. 