Mroczne oblicze Paryża w nowym serialu Canal+ "Paris Police 1900"

Łukasz Szewczyk

• "Piękna epoka" jest opisywana jako okres optymizmu, rozwoju, idącego za nimi dobrobytu i spokoju, którymi cieszyły się narody na Starym Kontynencie na przełomie XIX i XX wieku.

• Serial "Paris Police 1900" odsłania mroczne oblicze Paryża tych czasów: barbarzyńskie morderstwa młodych kobiet, niemoralną walkę o władzę i wpływy, narastające antagonizmy społeczne czy nastroje antysemickie.

Serial "Paris Police 1900" otwiera mocna scena kontrowersyjnej śmierci prezydenta Francji -Félixa François Faure'a.Śmierć głowy Państwa zbiegła się w czasie z kulminacją afery Dreyfusa. Ciągnące się latami postępowanie przeciw Alfredowi Dreyfusowi uwypukliło narastające we Francji podziały między kręgami prawicowymi, monarchistycznymi i klerykalnymi z jednej strony, a republikańskimi, antymonarchistycznymi i antyklerykalnymi z drugiej. Fakt, że oskarżony na podstawie spreparowanych dowód o szpiegostwo na rzecz Niemiec oficer artylerii był pochodzenia żydowskiego, tylko zaogniał konflikty w spolaryzowanym społeczeństwie francuskim. Skrajnie antysemickie ugrupowania przeciwstawiały się przeciąganiu procesu i domagały ukarania "zdrajcy". Dochodziło do brutalnych aktów barbarzyństwa i terroru. Obraz Paryża w serialu jest naturalistyczny, mroczny i krwawy. Bez lukru, scenograficznych, kostiumowych i charakteryzatorskich upiększeń.Na tym polityczno-społecznym tle rozgrywa się akcja serialu "Paris Police 1900", w którym ważną rolę odgrywa wątek kryminalny. W dryfującej po Sekwanie walizce zostają odnalezione fragmenty poćwiartowanego ciała młodej kobiety.- fragment cytatu z serialu, sekcja zwłok.Roczne statyki zaginięć młodych kobiet w Paryżu, w momencie rozpoczęcia śledztwa mówią o prawie 250 zgłoszonych przypadkach. Zatem można spodziewać się kolejnych makabrycznych odkryć. Młody detektyw z zasadami - Antoine Jouin zostaje wyznaczony do rozwikłania sprawy. W czasie śledztwa wychodzą na jaw fakty, które znacznie wykraczają poza sprawę seryjnego mordercy. Czy mogą zagrozić funkcjonowaniu całego państwa?Twórcą tej ośmioodcinkowej produkcji jest Fabien Nury, znany twórca komiksów, który kilkanaście lat temu napisał scenariusz do kinowej wersji słynnego kostiumowego serialu kryminalnego "Brygady Tygrysa", a niedawno filmową fabułę głośnej "Śmierci Stalina". W rolę detektywa Jouina wcielił się zaś Jérémie Laheurte, którego widzieliśmy wcześniej m.in. w "Życiu Adeli - rozdział 1 i 2" czy "Prywatnej wojnie".Na ekranie, poza Jeremiem Laheurte'm również m.in. Evelyne Brochu ("Orphan Black"), czy Marca Barbe ("Niczego nie żałuję - Edith Piath").Serial dostępny jest także na platformie Canal+ Online.