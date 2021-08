Grand Prix Challenge z udziałem gwiazd speedwaya na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do transmitowania w Polsce turnieju FIM Speedway Grand Prix World Championship Challenge, który odbędzie się w najbliższą sobotę w słowackiej Žarnowicy.

• W rywalizacji weźmie udział szesnastu cenionych żużlowców, w tym aż czterech Polaków.

Lista uczestników finału Grand Prix Challenge jest silna, więc wywalczenie miejsca na podium będzie dla żużlowców prawdziwym wyzwaniem. Polskę reprezentować będą Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Tobiasz Musielak i Paweł Przedpełski. Trzech pierwszych wygrało swoje turnieje eliminacyjne, co stawia ich w roli faworytów sobotniej rywalizacji. Szczególnie groźny może być Dudek, który od początku sezonu imponuje formą i jest zdeterminowany, by po dwóch latach powrócić do żużlowej elity i znów walczyć o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Wśród głównych konkurentów biało-czerwonych znajdą się m.in. Max Fricke, Chris Holder, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Martin Smolinski.. Komentarz: Piotr Olkowicz, Michał KorościelGrand Prix Challenge to nie jedyna z najbliższych propozycji ELEVEN SPORTS dla fanów żużla. Już dziś będą transmitowane mecze PGE Ekstraligi BETARD SPARTA Wrocław - MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra (godz. 17:30, Eleven Sports 1) i EWINNER APATOR Toruń - MOJE BERMUDY STAL Gorzów (godz. 20:15, Eleven Sports 1). Z kolei na wtorek 24 sierpnia zaplanowano relację na żywo ze spotkania szwedzkiej ligi żużlowej Lejonen Speedway - Masarna Speedway (godz. 18:55, Eleven Sports 3).