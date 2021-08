"Tenet", "Wirtuoz. Pojedynek zabójców", nowe seriale - wrzesień w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Tenet", "Wirtuoz. Pojedynek zabójców", "Barb i Star jadą do Vista Del Mar", "Nastoletnia miłość", - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Nowe seriale m.in. "Sceny z życia małżeńskiego", "Ku'damm 63", "Cudotwórcy: Szlak oregoński", "Sprawa idealna V", "Billions V"

"Tenet" / Fot. materiały prasowe

Wrzesień filmowych premier w HBO rozpocznie(2 września). Jest to dokument HBO badający kampanie dezinformacji prowadzone równocześnie przez przywódców Chin i USA oraz ich wpływ na miliony istnień ludzkich od początku pandemii Covid-19.Kolejna propozycja to film akcji(4 września) Zawodowy zabójca przyjmuje nietypowe zlecenie od swojego mentora i szefa. Wyposażony jedynie namiary miejsca oraz godziny, sam musi zidentyfikować swój cel. Anthony Hopkins w jednej z głównych ról.W dramacie(11 września) bystra czternastolatka wchodzi w swój pierwszy związek z najlepszym przyjacielem brata, jednocześnie odkrywając feminizm i podwójne standardy dotyczące płci w ich liceum. Historia miłosną z epoki Time's Up i Me Too .Kolejna premiera to(17 września). Janelle Monáe jako odnosząca sukcesy pisarka, która zostaje uwięziona w przerażającej rzeczywistości i musi skonfrontować się z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.Z kolei(18 września) to animowana historia 10-letniego chłopca z zespołem Downa, który wyrusza w magiczną podróż, by ocalić kuzyna przed koszmarami.Następnie czas na sporą dawkę śmiechu dzięki komedii(19 września). Znane z "Druhen" Kristen Wiig oraz Annie Mumolo wracają w komedii o dwóch przyjaciółkach, które po raz pierwszy opuszczają swoje małe miasteczko i jadą na Florydę na wakacje.Wśród premier także(25 września). Utalentowany 16-letni bramkarz, u którego niedawno zdiagnozowano cukrzycę, dołącza do nowej drużyny hokejowej, w której z powodu choroby staje się outsiderem.W ostatni weekend września premiera kina akcji(26 września). Uzbrojony tylko w jedno słowo - Tenet - bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty. Kolejny obraz science fiction Christophera Nolana. Oscar za efekty specjalneMiesiąc premier zakończy komedia(30 września). Kiedy Leila odkrywa, że jej siostra jest w ciąży, postanawia, że sama też zostanie matką. I to jak najszybciej. Komedia o trzech współczesnych trzydziestolatkach, które zmagają się z presją społeczną związaną z posiadaniem dzieci, kariery i udanych związkówSerialowe premiery miesiąca w HBO:(od 2 września, HBO) - Berlin, 1963 rok. Posępne lata pięćdziesiąte bezpowrotnie minęły. Kolory stały się bardziej jaskrawe, moda i muzyka bardziej międzynarodowe. Trzy siostry Schöllack po raz kolejny zmagają się z niewidzialnymi barierami społecznymi, które ograniczają wybory życiowe wielu kobiet; trzeci sezon serialu(od 9 września w HBO) - trzyczęściowy dokument HBO opowiadający o drodze Baracka Obamy od wczesnego dzieciństwa do czasu, gdy zasiadł w Białym Domu jako 44. Prezydent Stanów Zjednoczonych(od 12 września w HBO3) - trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie(od 13 września w HBO) - adaptacja klasycznego dzieła Ingmara Bergmana z 1973 roku z Oscarem Isaaciem oraz Jessicą Chastain w rolach głównych(od 13 września w HBO2)- wyjątkowy portret Nowego Jorku XXI wieku, pokazujący siłę i hart ducha jego mieszkańców, począwszy do wydarzeń z 11 września po dzisiejsze zmagania z Covid-19. Reżyserem i producentem dokumentu jest Spike Lee(od 15 września w HBO3) - trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści "Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz(od 16 września w HBO) - ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem(od 17 września w HBO) - piąty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa(od 17 września w HBO) - piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą(od 30 września w HBO) - serial dokumentalny HBO podąża za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po wizycie w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny i pomógł przekształcić małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowaniaWe wrześniu 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Pająk" (6 września), "Dziecko w drodze" (12 września), "Stara panna" (13 września), "Surogatka" (15 września), "Tygrys" (17 września), "Kibic" (18 września), "Jojo Rabbit" (19 września), "Rialto" (20 września), "Założyciel" (26 września), "I szczęśliwie" (27 września) oraz "Kolacja po amerykańsku" (29 września).Z koleipokaże takie premiery jak: "O zmierzchu" (4 września), "Śmierć psa" (5 września), "Konferencja" (11 września), "Duchy" (12 września), "Żyły świata" (18 września), "Stambulski ogród" (19 września), "Wszystko dla dzieci" (25 września), "Za horyzontem" (26 września).