Łukasz Szewczyk

Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski poprowadzą kulisy "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsat Cafe

• Do ekipy "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dołączyli Wiktoria Gąsiewska oraz Patryk Cebulski.

• Aktorski duet zajrzy za kulisy popularnego tanecznego show w Polsacie