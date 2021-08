Paraolimpiada w TVP Sport. Około 100 godzin trasmisji

Łukasz Szewczyk

• Około 100 godzin transmisji, "Kronika Igrzysk", program "Pełnosprawni" oraz "Podsumowanie dnia" - to propozycja Telewizji Polskiej dla widzów na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio.

• Impreza rozpoczyna się 24 sierpnia i potrwa do 5 września.

Reprezentacja Polski na Paraolimpiadę w Tokio / Fot. Polski Komitet Paraolimpijski

Polska reprezentacja paraolimpijska liczy 89 zawodników, którzy będą rywalizować o medale w 12 dyscyplinach. Zawodnicy, trenerzy i działacze zapowiadają zaciętą walkę o podium - liczą na powtórkę bądź pobicie wyniku, który polska reprezentacja osiągnęła na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich w Rio: 39 medali (9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych) i wysokie, 10. miejsce w klasyfikacji medalowej. Na starcie w Tokio pojawi się aż 33 polskich medalistów z poprzednich igrzysk. Wśród nadziei medalowych należy wymienić m.in. Rafała Wilka, Natalię Partykę, Alicję Jeromin czy Macieja Lepiato.Wilk to trzykrotny mistrz paraolimpijski w kolarstwie, Partyka to multimedalistka, która pięciokrotnie sięgała po tytuł w tenisie stołowym. Alicja Jeromin to sprinterka, która ma już na swoim koncie cztery srebrne i trzy brązowe medale, a w Tokio spróbuje zdobyć upragniony złoty krążek. Maciej Lepiato powalczy o trzeci z rzędu tytuł mistrza olimpijskiego w skoku wzwyż. Na igrzyskach w Londynie i Rio dodatkowo poprawiał rekordy świata, może podobnie będzie w Tokio?- podkreśla Marek Szkolnikowski, Dyrektor TVP Sport.Pierwsza transmisja z Tokio już 24 sierpnia o godz. 20:50 w TVP Sport - będzie to ceremonia otwarcia.Kanał sportowy Telewizji Polskiej będzie przede wszystkim relacjonował starty polskich zawodników w codziennych transmisjach od około godz. 8:30 do 15:00 (inne godziny obowiązują w weekendy). Poza tym również codzienne "Podsumowania dnia" w TVP Sport między godz. 18:00 a 20:00 oraz "Kronika Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020" w TVP1 oraz TVP2. Jak co tydzień - w sobotę około godz. 8:30, w TVP1 będzie emitowany program "Pełnosprawni", w tym czasie poświęcony paraolimpiadzie.Relacje z paraolimpiady w Japonii będą przygotowywały trzy ekipy reporterskie pod kierunkiem Sylwii Michałowskiej, Mateusza Jareckiego i Macieja Barszczaka, którzy na co dzień tworzą program "Pełnosprawni". Studio paraolimpijskie poprowadzą: Maciej Adamiak, Jarosław Marendziak, Jan Piasecki, Marcin Rams. Zawody skomentują: Przemysław Babiarz (pływanie), Jarosław Idzi (pływanie, lekkoatletyka), Krzysztof Głombowicz (kolarstwo), Marcin Cisowski (tenis stołowy, badminton, strzelectwo), Ryszard Łabędź (szermierka, łucznictwo), Sławomir Kwiatkowski (kolarstwo) oraz Jan Sławiński (sporty drużynowe) i Jarosław Marendziak (wioślarstwo, kajakarstwo, lekkoatletyka). Przy mikrofonach zasiądą również eksperci: Filip Moterski (lekkoatletyka), Małgorzata Olejnik (łucznictwo), Maciej Certa i Marcin Ryszka (pływanie), Wojciech Szkudlarczyk (badminton), Grzegorz Drejger (kolarstwo), Marcin Babski (strzelectwo), Radosław Stańczuk (szermierka), Adam Jurasz, Marcin Spurek (tenis stołowy), Jacek Wilczyński (tenis na wózkach) oraz Marek Kolbowicz (wioślarstwo, kajakarstwo).Szczegółowy program transmisji - tylko w TVP Sport:Wtorek, 24 sierpnia• 12:35-16:05 Igrzyska Paraolimpijskie - Tokio 2020 - Ceremonia otwarcia.Środa, 25 sierpnia• 8:30-14:45 Pływanie, Tenis stołowy• 17:30-18:00 Wydarzenia dnia.Czwartek, 26 sierpnia• 8:30-15:00 Pływanie, Tenis stołowy• 17:30-17:50 Wydarzenia dnia.Piątek, 27 sierpnia• 8:30-14:55 Pływanie, Kolarstwo, LA, Tenis stołowy• 21:25-21:55 Wydarzenia dnia.Sobota, 28 sierpnia• 12:20-15:15 Pływanie, LA, Tenis stołowy• 16:30-16:55 Wydarzenia dnia.Niedziela, 29 sierpnia• 9:45-13:30 Pływanie, LA, Rugby na wózkach• 20:00-20:25 Wydarzenia dnia.Poniedziałek, 30 sierpnia• 8:30-15:15 Pływanie, LA, Tenis stołowy• 17:30-18:00 Wydarzenia dnia.Wtorek, 31 sierpnia• 8:30-15:15 Kolarstwo szosowe, Pływanie, LA, Tenis stołowy• 17:30-18:00 Wydarzenia dnia.Środa, 1 września• 8:30-15:15 Pływanie, LA, Kolarstwo szosowe• 17:20-17:45 Wydarzenia dnia.Czwartek, 2 września• 8:30-15:15 Pływanie, LA, Tenis stołowy, Kolarstwo szosowe• 15:25-15:40 Wydarzenia dnia.Piątek, 3 września• 8:30-15:15 Pływanie, LA, Kolarstwo szosowe, Tenis stołowy• 17:25-17:40 Wydarzenia dnia.Sobota, 4 września• 7:45-12:50 LA, Tenis na wózkach; Koszykówka na wózkach, Siatkówka na siedząco• 17:15 Wydarzenia dnia.Niedziela, 5 września• 7:30-9:50 LA-maraton; Koszykówka na wózkach; Siatkówka na siedząco• 12:05-16:15 Igrzyska Paraolimpijskie - Tokio 2020 - Ceremonia zamknięcia.