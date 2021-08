"Przebój lata RMF FM i Polsatu" oraz "Świętokrzyska Gala Kabaretowa". Koncertowe zakończenie lata

Łukasz Szewczyk

• Koncertowe zakończenie lata

• Najpopularniejsi artyści młodego pokolenia i muzyczne gwiazdy w konkursie RMF FM i Polsatu.

• Popularne skecze cenionych artystów na Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej

Michael Patrick Kelly / Fot. materiały prasowe

Ostatni weekend sierpnia na antenie Polsatu upłynie pod znakiem "Magicznego Zakończenia Wakacji" kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia. W sobotę (28 sierpnia 2021 roku) widzowie wybiorą. Na scenie wystąpią artyści młodego pokolenia. Wykonają swoje największe hity. Usłyszymy między innymi: "Koronę" Roxie Węgiel, "Prawdę o nas" Sylwii Grzeszczak, "Don't Wanna Hide" Dody, "Szklany sufit" grupy Three of Us, czy "Spontan" Michała Szczygła.Na scenie wystąpi Michael Patrick Kelly, irlandzki piosenkarz i multiinstrumentalista, niegdyś ulubieńca nastolatek - w czasach kiedy wraz z całą rodziną był członkiem zespołu The Kelly Family. Dziś "Paddy" z powodzeniem solowo kontynuuje muzyczną karierę a jego najnowszy singiel "Throwback" w niecałe dwa miesiące zanotował prawie 2 miliony wyświetleń w serwisie YouToube.Sobotni koncert poprowadzą: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM. Transmisja (28 sierpnia 2021 roku) od godz. 20.00 na antenie Polsatu.W niedzielę (29 sierpnia 2021 roku). Popis umiejętności rozśmieszania dadzą: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Kabaret Skeczów Męczących Nowaki, K2, Robert Korólczyk, Szymon Łątkowski, Monika Dryl i Adrianna Borek. Nikt tak jak oni nie podsumuje kończących się wakacji - solidny zastrzyk dobrego humoru gwarantowany.Niedzielny koncert poprowadzą Kabaret Skeczów Męczących, Adrianna Borek i Monika Dryl. Transmisja (29 sierpnia 2021 roku) od godz. 20.00 na antenie Polsatu.