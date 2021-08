UPC Polska z ofertą Viaplay. Specjalne pakiety promocyjne

Łukasz Szewczyk

• Abonenci UPC Polska mogą już korzystać z serwisy Viaplay za pośrednictwem swojego operatora

Zgodnie z zapowiedziami , od poniedziałku (23 sierpnia 2021 roku) abonenci UPC Polska mogą korzystać z nowego serwisu streamingowego Viaplay, który w Polsce zadebiutował na początku sierpnia. Serwis oferuje zarówno oryginalne treści Viaplay Originals, jak i bibliotekę międzynarodowych filmów i seriali, w tym m.in. pierwsze sezony popularnych serii "Your Honor" i "Those Who Kill" oraz film akcji "The Amazing Spiderman 2", a także programy dla dzieci. Dodatkowo, jako jedyny serwis w Polsce, oferuje dostęp do transmitowanych na żywo spotkań piłkarskiej Bundesligi, Ligi Europy, Ligai Konferencji UEFA, od 2022 roku również rozgrywek angielskiej Premier League, a od 2023 roku Formuły 1.Wykupienie pakietu Viaplay to koszt 34 zł miesięcznie w umowie bez zobowiązania, w tym pierwszy miesiąc za 0 zł.Dodatkowo operator przygotował specjalne pakiety łączone. Wśród nichw cenie 39,99 zł miesięcznie (umowa na 12 miesięcy) orazw cenie 49.99 złotych miesięcznie (umowa na 12 miesięcy).W ofercie UPC Polska pojawiły się także oferty telewizji cyfrowej z internetem wraz z Viaplay. Przykładowo pakiet telewizji cyfrowej (Max) z dekoderem 4K oraz internetem (do 500 Mb/s) i dostępem do Viaplay w cenie 89,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy, potem 99.99 zł. Umowa na okres 12 miesięcy.