Mecze drugiej rundy Pucharu Ligi Angielskiej w tym tygodniu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W tym tygodniu ELEVEN SPORTS pokaże trzy spotkania drugiej rundy Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup), w których drużyny z Premier League zmierzą się na wyjazdach z wymagającymi rywalami z niższych klas rozgrywkowych

We wtorek w Eleven Sports 1 będzie transmitowane starcie Evertonu FC z pierwszoligowym Huddersfield Town. Piłkarze trenera Rafaela Beníteza od początku sezonu są dobrej formie, ale na John Smith's Stadium muszą bardzo uważać, bo gospodarze wygrali ostatnio dwa mecze z rzędu, tracąc w nich w sumie tylko jedną bramkę. W tym samym czasie na antenie Eleven Sports 2 będzie można obejrzeć konfrontację Aston Villi z grającym w League Two Barrow AFC. Danny Ings i spółka również nie mogą liczyć na taryfę ulgową, ponieważ ich przeciwnik nie przegrał u siebie od prawie czterech miesięcy.Ciekawie zapowiada się również środowe spotkanie Arsenalu FC z wiceliderem Championship, West Bromwich Albion. Kanonierzy na The Hawthorns mogą spodziewać się trudnej przeprawy, bo West Brom to obecnie jedna z najskuteczniejszych drużyn w Anglii. W zmaganiach z gospodarzami mają im pomóc pozyskani kilka dni temu Martin Ødegaard i Aaron Ramsdale, na których wydano łącznie aż 63 miliony euro. Transmisja w Eleven Sports 1.Plan transmisji:wtorek, 24 sierpnia):• godz. 20.40:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 20.40:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian ChabiniakŚroda, 25 sierpnia):• godz. 20.40:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński