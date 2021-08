Były prezes TVN Piotr Walter przewodniczącym Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

• Rada Nadzorcza Wirtualnej Polski Holding wybrała Piotra Waltera na przewodniczącego Rady w nowej kadencji.

• Wiceprzewodniczącym został Aleksander Wilewski.

Piotr Walter to były wieloletni prezes TVN, doświadczony menadżer na rynku mediów oraz produkcji i dystrybucji wideo. Od kwietnia 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski Holding S.A. W poniedziałek 23 sierpnia, decyzją członków Rady, został wybrany przewodniczącym w nowej kadencji.- mówi Piotr Walter, przewodniczący Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski Holding S.A.Piotr Walter ukończył Columbia College w Chicago oraz International Institute for Management Development (PED) w Lozannie. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Karierę rozpoczynał jako producent reklam telewizyjnych w ITI Film Studio. W TVN S.A. pracował jako dyrektor ds. promocji antenowych i członek zarządu TVN S.A. Następnie jako dyrektor generalny i prezes zarządu TVN S.A. rozwinął ogólnopolski kanał telewizyjny oraz portfel 13 kanałów tematycznych, współtworząc najsilniejszą markę telewizyjną w Polsce. Jako wiceprezes zarządu Grupy TVN wdrożył jej strategię internetową oraz Over-The-Top (TVN Player). W latach 2013-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Grupy ITI, Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii i Kontentu TVN S.A. Jako koproducent zaangażowany był w produkcję filmów fabularnych: "Planeta Singli", "(Nie)znajomi", "Boże Ciało".Rada Nadzorcza zdecydowała też, że wiceprzewodniczącym w kadencji 2021-2023 będzie Aleksander Wilewski, przedsiębiorca działający w Polsce i Szwecji, z sukcesem rozwijający firmy w obszarze e-commerce i digital marketingu. Aleksander Wilewski jest członkiem zarządu spółek: Guldbrev, Total Fitness i Egain Systems. W skład Rady Nadzorczej Wiirtualna Polska Holding S.A. wchodzą też: Jarosław Mikos, Beata Barwińska- Piotrowska, Mariusz Jarzębowski, Witold Woźniak, Katarzyna Beuch i Grzegorz Konieczny.Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lipcu 2021 rokuz produktów internetowych WP korzystało 21,1 mln Polaków.