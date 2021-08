Łukasz Wojtusik nowym prowadzącym "Śniadanie Mistrzów" w RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Od września nowym prowadzącym poranne pasmo w RMF Classic "Śniadanie Mistrzów" będzie Łukasz Wojtusik

•. Będzie towarzyszyć słuchaczom codziennie od poniedziałku do piątku od 7 do 10.

Łukasz Wojtusik / Fot. Radek Kobierski

Łukasz Wojtusik jest dziennikarzem radiowym, od 2005 roku był związany z Grupą Radiową Agory, jako szef krakowskiego newsroomu, dziennikarz i reporter, prowadził też w Radiu TOK FM autorski program kulturalny "Krakowskie Przedmieście". Jest autorem podcastu literackiego "Alfabet Wojtusika". W 2013 roku został uznany przez kapitułę Nagrody Dziennikarzy Małopolski za najlepszego dziennikarza kulturalnego.- mówi Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic.W RMF Classic Łukasz Wojtusik będzie gospodarzem porannego programu "Śniadanie Mistrzów". Oprócz najlepszej muzyki filmowej słuchacze znajdą w nim m.in. "Fakty RMF Classic" nadawane co pół godziny, przeglądy prasy, serwis gospodarczy "Pasaż Ekonomiczny", "Datownik Historyczny", informacje dla kierowców i prognozę pogody - wszystko w lekkiej formie, idealnej do słuchania podczas śniadania, odwożenia dzieci do szkoły czy w drodze do pracy.