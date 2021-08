Transmisje kwalifikacji US Open w Eurosporcie w Playerze. Wszystkie polskie mecze z komentarzem

Łukasz Szewczyk

• W rozpoczynających się kwalifikacjach US Open zobaczymy pięcioro Polaków - Katarzynę Kawę, Magdalenę Fręch, Urszulę Radwańską, Kamila Majchrzaka i Kacpra Żuka.

• Transmisje wszystkich spotkań eliminacyjnych dostępne będą na żywo i w VOD wyłącznie w Eurosporcie w Playerze.

• Każdy mecz z udziałem tenisistów z Polski skomentują eksperci Eurosportu.

Za niespełna tydzień na Flushing Meadows rozpocznie się ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie. Pewny udział w US Open w singlu mają Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz, a kolejnych pięcioro reprezentantów Polski będzie walczyło o przepustkę do głównej drabinki w kwalifikacjach.Zobaczymy w nich Katarzynę Kawę, Magdalenę Fręch, Urszulę Radwańską, Kamila Majchrzaka i Kacpra Żuka. Wszystkie mecze z ich udziałem dostępne będą w Playerze na żywo i w VOD. Skomentują je znakomici eksperci Eurosportu: Karol Stopa, Lech Sidor, Witold Domański i Tomasz Wolfke.Większość polskich tenisistów rozpocznie walkę o udział w US Open już we wtorek. Kamil Majchrzak zagra z Portugalczykiem Frederico Ferreirą Silvą (pierwszy mecz na korcie nr 4, początek o 17:00). W tym samym czasie na korcie nr 9 Katarzyna Kawa zmierzy się z Rumunką Mihaelą Buzarnescu. W trzecim meczu na korcie nr 10 Urszula Radwańska będzie rywalizować z Katariną Zawacką z Ukrainy. W czwartym meczu na korcie nr 16 zobaczymy Magdalenę Fręch, której przeciwniczką będzie Hiszpanka Lara Arruabarrena. Rywala w kwalifikacjach zna także Kacper Żuk - będzie nim Japończyk Yasutaka. Uchiyama.Turniej główny na Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia i potrwa do 12 września, a pełne relacje ze zmagań najlepszych tenisistów świata dostępne będą w Eurosporcie w Playerze.