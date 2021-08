Kolejne sezony Ligi Mistrzów UEFA dostępne w ofercie Canal+. Także na platformie online

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie mecze kolejnych sezonów piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA będą dostępne dla abonentów Canal+

• Transmisje spotkań będą realizowane za pośrednictwem kanałów Polsat Sport Premium, do których CANAL+ przedłużył prawa do dystrybucji.

• Umowa obowiązywać będzie w sezonach 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

Transmisje będą nadal dostępne na kanałach:1 oraz Polsat Sport Premium 2, a także poprzez cztery dodatkowe serwisy pay-per-view Polsat Sport Premium, które są uruchamiane we wtorki i środy, kiedy rozgrywane są spotkania Ligi Mistrzów UEFA. Dzięki temu widzowie Canal+ będą mogli zobaczyć na żywo wszystkie mecze każdej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Spotkania będzie można oglądać bez reklam i w podwyższonym standardzie Super HD. Oprócz transmisji na żywo znajdą się tam również unikalne materiały Ligi Mistrzów UEFA oraz mecze historyczne tych rozgrywek.Kanały Polsat Sport Premium dostępne będą nadal w serwisie Canal+ Online dla abonentów platformy satelitarnej Canal+ (DTH) oraz IPTV, aKanały Polsat Sport Premium w samodzielnej oferciemają być dostępne od czwartku (26 sierpnia 2021 roku). Dostęp do pełnej oferty Canal+ z kanałami Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie: 35 zł w pierwszym miesiącu, następnie 60 zł miesięcznie (bez zobowiązania).Z koleipozostaje pakiet sportowy (Entry+ z pełnym pakietem Canal+, oraz kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium) w cenie 50 zł miesięcznie (umowa na 12 miesięcy). W cenie abonamentu dostęp do Canal+ Online.W skład oferty sportowej Canal+ wchodzą między innymi: piłkarska Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, PKO BP Ekstraklasa, koszykarska liga NBA, PGE Ekstraliga - najlepsza żużlowa liga świata, eWinner 1. Liga Żużlowa, Speedway Grand Prix, Speedway of Nations oraz turnieje tenisowe cyklu WTA Tour.