Nowy serwis wideo HbbTV Polsatu w telewizji naziemnej

Łukasz Szewczyk

• Serwis HbbTV (telewizji hybrydowej) Polsatu jest już dostępny dla odbiorców telewizji naziemnej.

W serwisie HbbTV Telewizji Polsat, tak samo jak w Polsat Go, będą dostępne w modelu reklamowym programy, które dotychczas można było oglądać bez opłat w Ipli. (Przypominamy, że Ipla będzie działać tylko do końca sierpnia, a od 1 września zmieni się w Polsat Box Go).- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus.Serwis HbbTV Polsatu będzie dostępny dla wszystkich odbiorców telewizji naziemnej DVB-T, którzy odbierają kanały Telewizji Polsat i mają dostęp do Internetu.- mówi Paweł Tutka, projektant i twórca serwisu HbbTV Polsatu, ekspert i inicjator wdrożenia w Polsce telewizji hybrydowej.Serwis HbbTV Polsatu posiada identyczny, jak w Polsat GO wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika dostosowany do telewizorów."\-- mówi Krzysztof Panek, Zastępca Dyrektora Pionu Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.Serwis HbbTV Polsatu został zaprojektowany i wdrożony przez Pawła Tutkę oraz Pion Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.Serwis jest dostępny na terenie Polski.