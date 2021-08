W Onecie rusza program "Onet Rano Na Weekend",

Łukasz Szewczyk

• Nowa propozycja programowa w ramach cyklu "Onet Rano", tym razem o tematyce turystycznej, o charakterze poradnikowym.

Mimo trwającej pandemii i restrykcji z nią związanych nadal istnieją warunki do wyrwania się z domu. "Onet Rano Na Weekend" pokaże pełne spektrum możliwości, zarówno dla poszukujących aktywnego relaksu, jak i ciszy. Program przedstawi nowe i oryginalne miejsca na turystycznej mapie Polski - klimatyczne hotele, dworki, perły agroturystyki i nieodkryte zakątki kraju, także dla szukających wypoczynku w stylu "off the grid".W pierwszym odcinku zobaczymy pomysły na weekendową wyprawę po południowej Polsce. Poznamy ciekawe miejsca, do których szybko i sprawnie można dojechać autostradą A4. Premiera programu, który poprowadzi Iwona Kutyna, odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 10:00."Onet Rano Na Weekend", tak jak "Zdrowie Rano" i "Onet Rano Od Kuchni", będzie emitowany w wybrane piątki na stronie głównej Onet.pl, profilach Onetu na Facebooku i Youtube, a także na video.onet.pl.