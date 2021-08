Jesień z Radiem Zet. Nowe pasma programowe

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (30 sierpnia) Radio Zet wprowadza jesienną ramówkę.

• Na antenie m.in.: nowy duet "Uważam ZET", nowa formuła programów autorskich, nowe pasma i nowy weekendowy program o podróżach i kuchniach świata.

Od poniedziałku do piątku między 14:00 a 18:00poprowadzi duet z niebanalnym poczuciem humory - Michał Korościel i Marcin Sońta. Za sterami codziennego wieczornego pasma(18:00-22:00) zasiądzie Mateusz Ptaszyński. Po nim Hubert Radzikowski poprowadzi. W programie między 21:00 a 23:00 audycje autorskie, których pełne wersje będzie można usłyszeć w podcastach na player.radiozet.pl i platformach streamingowych, a także zobaczyć na YouTube Radia ZET. W poniedziałkiEweliny Pacyny i Tomasza Kasprzyka, wtorki -Michała Figurskiego oraz w środy -" Beaty Tadli.Nowym gospodarzem weekendowego(6:00-10:00) będzie Michał Adamski. W niedzielę nowość -Eweliny Pacyny - audycja kulinarno-podróżnicza z udziałem gości. W soboty i niedziele od 13:00 do 18:00 Marcin Wojciechowski zaprosi na, a w nim:z kultowymi przebojami, filmowa zabawa ze słuchaczami, wywiady z gwiazdami orazsłuchaczy i zapraszanych gości. Adriana Nowaka będzie można usłyszeć w weekendy od 18:00 do 23:00. W tym czasie:(soboty) orazJoanny Zientarskiej i Michała Adamiuka,Szymona Majewskiego,, czyli godzina z nowinkami technologicznymi, e-grami i spotkaniami z ciekawymi postaciami, a takżeprzygotowywany z dziennikarzami sportowymi Radia ZET (niedziela).Na antenę wracają też dobrze znane słuchaczom programy i prowadzący. Niezmiennie gospodarzami codziennego pasma(5:30-10:00) będą Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz. Damian Michałowski poprowadzi(10:00-14:00). Nie zabraknie też Kamila Nosela i jego wkrętów, piątkowych spotkań z filmem i Grażyną Torbicką, sobotniej audycjiBeaty Tadli, która w nowej odsłonie większą uwagę poświęci tematyce ekologicznej i działaniom na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także programów publicystycznych - porannego i popołudniowegooraz