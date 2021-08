"Ron Iddles: Dobry gliniarz". Nowa seria kryminalna we wrześniu na CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• "Ron Iddles: Dobry gliniarz" to opowieść o policjancie starej daty - twardym, pomysłowym i nieprzekupnym.

• Bohaterem programu jest najlepszy australijski detektyw wydziału zabójstw - Ron Iddles, który rozpracował pozornie nierozwiązywalne sprawy przy pomocy głowy i serca.

• Seria jest czymś więcej niż dokumentalnym programem kryminalnym. To lekcja o pracy detektywistycznej

Seria ukazuje kulisy pracy twardego i prawdziwego gliniarza z antypodów. Najlepszy australijski detektyw Ron Iddles powraca w programie do najważniejszych spraw, które prowadził w trakcie swojej kariery. Przedstawione dochodzenia były trudne, wymagające, często pozornie nie do rozwikłania, jednak dzięki wykorzystaniu intuicji, sprytu, głowy i serca udało się je Iddlesowi rozwiązać. Przez wiele lat stacje telewizyjne marzyły wręcz o nagraniu programu z genialnym śledczym. Teraz Ron przeszedł na emeryturę i jest gotów, by opowiedzieć swoją historię.Z programu dowiemy się, w jaki sposób gliniarz z krwi i kości wsadził za kratki więcej morderców niż jakikolwiek inny detektyw w Australii. Każdy odcinek zabierze nas za kulisy najtrudniejszych spraw Rona, który jest narratorem całej opowieści. Historie ilustrują dramatyczne rekonstrukcje zdarzeń nakręcone w nowoczesnym stylu kryminału noir. Uzupełnieniem opowieści Rona będą sugestywne spostrzeżenia rodzin ofiar, jego kolegówz wydziału zabójstw, dziennikarzy, a nawet informatorów i podejrzanych. Wiele z tych osób nigdy nie przedstawiło swojej historii w telewizji.W jednym z odcinków Ron Iddles szuka mordercy pochodzącego z Polski Sławka Tomczyka, który pracował jako ochroniarz. Pewnej lutowej nocy w 2002 roku pełnił on służbęw Cranbourne na przedmieściach Melbourne. W trakcie obchodu zauważył, że z jednego z kół jego furgonetki zeszło powietrze. Sławek zabrał się za wymianę, gdy nagle został zaatakowany, związany i pobity tak dotkliwie, że zmarł na miejscu. Ciało mężczyzny porzucono w altance śmietnikowej na tyłach budynku, w którym zmarły pracował. Jego zwłoki zostały znalezione jeszcze tej samej nocy. Wczesnym rankiem Ron Iddles przybył na miejsce zdarzenia. W trakcie dochodzenia okazało się, że ktokolwiek zabił ochroniarza, celowo przebił oponę w jego aucie i czekał gotów do ataku... Dlaczego zginął Sławek i w jaki sposób Ron Iddles odkrył jego zabójcę? O tym będzie można dowiedzieć się z 5. odcinka serialu "Ron Iddles: Dobry gliniarz", który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 października o 22:00 na CBS Reality.Premiera serii "Ron Iddles: Dobry gliniarz" w niedzielę, 19 września o 22:00 na kanale CBS Reality. Kolejne odcinki emitowane będą w każdą niedzielę (do 24 października) o 22:00.