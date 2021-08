Jesień z Eurosportem. Tenis, piłka ręczna, sporty zimowe

Łukasz Szewczyk

• Oferta Eurosportu na jesień

• W ramówce m.in. transmisje z wyścigów kolarskich, turniejów tenisowych, zmagań snookerzystów, rozgrywek europejskiej piłki ręcznej, a już niebawem także relacje ze sportów zimowych.

Obecnie fani kolarstwa mogą śledzić w Eurosporcie ostatni wieloetapowy wyścig kolarski sezonu, La Vueltę. Zanim kolarze dojadą do mety, w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Do walki stanie tam kilkoro naszych rodaków, m.in. Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Fani tenisa będą mogli obejrzeć najważniejsze mecze, singlowe starcia Polaków i występy największych gwiazd światowego tenisa. Transmisjom, w których widzowie usłyszą znakomitych komentatorów takich jak Lech Sidor czy Karol Stopa, towarzyszyć będą analizy ekspertów w kultowym programie "Gem, Schett & Mats" prowadzonym przez Barbarę Schett i Matsa Wilandera.W tym sezonie na fanów sportu czekają jeszcze europejskie puchary w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, jak również start sezonu zimowego rozpoczynający się już w październiku wraz z pierwszymi zawodami Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.Początek 2022 roku to kolejne wielkie sportowe emocje w Eurosporcie, m.in. Australian Open, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej - w których wystartuje także reprezentacja Polski - oraz Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.