TVP Sport na jesień: Eliminacje do Mundialu 2022, Liga Narodów, Ekstraklasa, skoki narciarskie

Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta TVP Sport

• Wśród propozycji m.in. eliminacje mistrzostw świata Katar 2022 z udziałem naszej kadry, finały Ligi Narodów, Memoriał Kamili Skolimowskiej

Reprezentacja Polski prowadzona przez Paulo Sousę rozegrała już trzy pierwsze mecze eliminacji mistrzostw świata Katar 2022. Zdobyła w nich cztery punkty i nie może pozwolić sobie na potknięcia w kolejnych spotkaniach. Bezpośrednio do Mundialu awansuje tylko zwycięzca grupy, a druga drużyna zagra w dwuetapowych barażach. Transmisje w TVP1 (5 września wyjątkowo w TVP2) i TVP Sport. Kanał sportowy TVP pokazuje także eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 w Ameryce Południowej - tylko w TVP Sport każdy mecz reprezentacji Argentyny i Brazylii.W TVP Sport będzie można obejrzeć także inne reprezentacje naszego kraju - seniorska kadra kobiet walczy w eliminacjach mistrzostw świata 2023 (Polska - Belgia, 17.09), U-21 - eliminacjach do EURO 2023 (Polska - Izrael, 7.09), U-20 w Turnieju 8 Narodów (Polska - Włochy, 2.09), a reprezentacja w piłce halowej rozegra mecze towarzyskie (Polska - Brazylia, 2-4.09).Plan transmisji:• 02.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - Albania• 05.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: San Marino - Polska• 08.09 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - Anglia• 09.10 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - San Marino• 12.10 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Albania - Polska• 12.11 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Andora - Polska• 15.11 Piłka nożna. Eliminacje MŚ 2022: Polska - WęgryTurniej finałowy drugiej edycji Ligi Narodów będzie bardzo emocjonujący. Faworytami będą gospodarze - Włosi. To aktualni mistrzowie Europy, a w półfinale dojdzie do rewanżu właśnie za EURO 2020 - wtedy Italia okazała się lepsza po rzutach karnych od reprezentacji Hiszpanii. Czy podobnie będzie w październiku? Transmisje w TVP1 i TVP Sport.• 06.10 Piłka nożna. Liga Narodów - ½ finału: Włochy - Hiszpania• 07.10 Piłka nożna. Liga Narodów - ½ finału: Belgia - Francja• 10.10 Piłka nożna. Liga Narodów - o 3. miejsce• 10.10 Piłka nożna. Liga Narodów - FINAŁTVP Sport pokaże około 100 godzin transmisji, skupiając się przede wszystkim na występach reprezentantów Polski. Na poprzedniej Paraolimpiadzie (Rio 2016) nasi reprezentanci zdobyli aż 39 medali (9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych medali). Codzienne podsumowania dnia zmagań najlepszych sportowców niepełnosprawnych będzie można znaleźć w TVP Sport w paśmie wieczornym (Tokio 2020 - Wydarzenia dnia) a w TVP1 lub TVP2 będzie emitowana Kronika Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020.Nasi lekkoatleci są na ustach całej Polski. W Tokio zdobyli aż 9 medali olimpijskich! Tego nikt się nie spodziewał. Najlepszą okazją, by zobaczyć polskich bohaterów będzie Memoriał Kamili Skolimowskiej. W zawodach, które po raz czwarty z rzędu odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wystartują między innymi złoci medaliści olimpijscy: Wojciech Nowicki (rzut młotem) i Justyna Święty-Ersetic (sztafeta mieszana 4x400 m). Gwiazdą będzie Shelly-Ann Fraser-Pryce. Jamajska sprinterka to 8-krotna medalistka olimpijska i 9-krotna mistrzyni świata (100 i 200 m oraz sztafeta 4x100 m). Podczas najlepszego polskiego mityngu karierę zakończy Piotr Małachowski - dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Transmisje w TVP1 i TVP Sport.Listopad to początek rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Znów oczy Polaków będą zwrócone na skocznie - wszak faworytem do triumfu w całym cyklu PŚ będzie potrójny mistrz olimpijski Kamil Stoch, a także jego koledzy: aktualny mistrz świata Piotr Żyła czy Dawid Kubacki. Trener kadry Michal Doleżal ma do dyspozycji bardzo mocną ekipę, w której są jeszcze między innymi: Stefan Hula, Jakub Wolny czy Andrzej Stękała. Konkursy w Wiśle odbędą się w dniach 4-5 grudnia! Transmisje w TVP1 i TVP Sport. Kanał sportowy TVP dodatkowo pokaże także rywalizację w Letnim Grand Prix.• 4-5.9 Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix (Szczucińsk)• 11.09 Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix (Czajkowskij)• 25.09 Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix (Hinzenbach)• 02.10 Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix (Klingenthal)• 4-5.12 Skoki narciarskie. Puchar Świata (WisłaW TVP Sport , ogólnodostępnym kanale znajdującym się w Naziemnej Telewizji Cyfrowej, kibice będą mogli zobaczyć więcej imprez sportowych, m.in.: mistrzostwa świata w dyscyplinach olimpijskich - kolarstwie szosowym czy kajakarstwie. Nie zabraknie także spotkań piłkarskiej Ekstraklasy, II ligi i Ekstraligi kobiet, a także Superligi kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej. TVP pokaże także mistrzostwa Europy w amp futbolu, które we wrześniu odbędą się w Krakowie.