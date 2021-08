Jesień w TVN. Nowe seriale, sprawdzone hity rozrywkowe

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVN

• W ramówce nowe ("Receptura", "Nieobecni", "Tajemnice miłości") oraz sprawdzone seriale (m.in. "Szadź 2", "Chyłka - Inwigilacja")

• Wracają także popularne programy rozrywkowe m.in. "Mam talent", "Top Model", "MasterChef", "Kuchenne rewolucje", "Milionerzy", "Kuba Wojewódzki")

Serial TVN "Receptura" / Fot. TVN

Nowy serial TVN "Nieobecni" / Fot. TVN

Serial "Tajemnice miłości" / Fot. TVN

"Chyłka - Inwigilacja" / Fot. TVN

Serial "Szadź 2" / Fot. Player.pl

Marcin Prokop i Michał Kempa - nowy duet prowadzących "Mam talent" / Fot. TVN

10 edycja "Top Model" w TVN / Fot. TVN

Jurorzy programu "MasterChef" / fot. TVN/Michał Stawowiak

"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler w TVN / Fot. TVN

Eksperci programu "Ślub od pierwszego wjerzenia" / Fot. TVN

Martyna Wojciechowska "Kobieta na krańcu świata" / Fot. TVN

W jesiennej ramówce TVN dwa nowe seriale. Pierwsza propozycja to(niedziela, godz. 21.30, od 5 września). Jest to sześcioodcinkowa opowieść rozgrywająca się równolegle w okresie międzywojennym oraz obecnie, w intrygujący sposób przeplatająca ze sobą perspektywę tradycji ze współczesnością. Marię i jej prawnuczkę Zosię dzieli sporo - światy, w których żyją, obyczaje, możliwości, a mimo to łączy dużo więcej: ambicjonalne rozterki, miłosne dylematy oraz wytrwałość w szukaniu prawdy o sobie. A także dziennik, który odkryje przed Zosią odpowiedź na pytanie: czy poznając przeszłość, możemy zmienić przyszłość?Kolejna propozycja TVN to serial(poniedziałek, godz. 22.30, od 18 października) Jest to inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wciągające połączenie serialu obyczajowego z wątkiem śledczym w tle. W 10-odcinkowej, pełnej zwrotów akcji i trzymającej w napięciu historii widzowie towarzyszą Mili, dla której najszczęśliwszy czas w roku - Boże Narodzenie - okazuje się wyjątkowo trudny. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zaginięcia całej jej rodziny.Miłość to piękne i wielowymiarowe uczucie, które może pojawić się w różnych momentach życia. Doświadczą tego bohaterowie nowego serialu codziennego TVN(poniedziałek - piątek, godz. 17.00, od 1 września). Każdy odcinek to zupełnie nowa historia w klimacie komedii romantycznej, widziana oczami głównego narratora epizodu. Na widzów czekają motyle w brzuchu, namiętność, płomienne romanse, sercowe rozterki i wiele emocjiW ramówce także(poniedziałek, godz. 21.30, od 6 września). Młody chłopak zostaje zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego. Do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się para, która twierdzi, że to ich zaginiony przed laty syn i chce, by jego obroną zajęła się Chyłka. Czy prawniczka podoła wyzwaniu? Szczególnie teraz, gdy musi uporać się z nieoczekiwanymi zmianami w swoimi życiu.Powraca także(niedziela, godz. 21.30, od 17 października). Piotr Wolnicki staje przed sądem. Bezwzględnego mordercę i socjopatę, schwytanego przez Agnieszkę Polkowską, wreszcie dosięgnie sprawiedliwość. Czy na pewno? Drugi sezon produkcji Player Original odsłoni przed widzami nieznane wcześniej wydarzenia z przeszłości Piotra.Na antenę TVN wracają popularne programy rozrywkowe. Już jesienią 13 edycja(sobota, godz. 20.00, od 4 września). W nowym sezonie widzowie zobaczą niezmiennie Małgorzatę Foremniak i Agnieszkę Chylińską oraz Marcina Prokopa. Ich szeregi zasilą: Jan Kliment jako trzeci juror oraz Michał Kempa w roli nowego współprowadzącego.Jesienią w TVN także nowa, jubileuszowa 10. edycja(środa, godz. 21.30, od 1 września). W tym roku pierwszy etap castingów również odbył się online. Powraca również niezawodne jury w składzie: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Wsparciem dla uczestników będzie Michał Piróg. Jesienią m.in. spektakularny pokaz mody na zamkniętym wiadukcie w centrum Warszawy z towarzyszącym występem Smolastego, sesję zdjęciową na obrotowym kole, film modowy wyreżyserowany przez wszechstronnie utalentowanego Ralpha Kamińskiego, wyjątkowy casting dla projektanta z Nowego Jorku oraz zadanie specjalne z najpopularniejszą polską youtuberką - WersowMagda Gessler, Ania Starmach i Michel Moran rozpoczynają poszukiwania kolejnego polskiego(niedziela, godz. 20.00, od 5 września). Na zawodników jesiennej edycji czekają spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Już w pierwszym odcinku na Placu Szczepańskim w Krakowie powita ich zwyciężczyni pierwszej edycji programu - Basia Ritz. W kolejnych konkurencjach kuchnię MasterChefa odwiedzą też zdobywca gwiazdki Michelin - Przemysław Klima, specjalista od dań mięsnych - Tomasz Jakubiak, a także laureatka ostatniego sezonu - Ola Juszkiewicz. W studio pojawi się również najlepsza trójka szóstej edycji MasterChefa Juniora - Jagoda Łaganowska, Kazik Józefowicz i Staś Zawłocki. Niespodzianką będzie wizyta Małgorzaty Sochy, która wesprze zawodników w przygotowaniu dań na pierwszą randkę.(czwartek, godz. 21.30, od 2 września) już od jedenastu lat budzą emocje widzów siedzących przed telewizorami. Próżno szukać na mapie Polski miejsc, gdzie Magda Gessler jeszcze nie dotarła. W najnowszym sezonie odwiedzi między innymi: Zamość, Jawor, Golub-Dobrzyń i Inowrocław. Słynna restauratorka zmieni nie tylko menu i wygląd lokali, ale przede wszystkim sposób myślenia ludzi o ich gastronomicznym biznesie.Na antenę TVN z 6 sezonem powraca eksperyment społeczny(wtorek, godz. 21.30, od 7 września). Bohaterowie to osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. Psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski, dobrali trzy pary, które zobaczą się po raz pierwszy dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie wezmą ślub.Martyna Wojciechowska od lat poznaje różne aspekty życia kobiet na całym świecie - ich codzienność, najskrytsze marzenia i największe lęki. Jesienią po raz kolejny spakuje plecak i wyruszy w fascynującą podróż. W najnowszej serii programu(niedziela, godz. 11.30, od 31 października) odwiedzi m.in.: Malawi, Dubaj, Kenię i Rumunię. Widzów czekają nieodkryte krańce świata, ale przede wszystkim pełne nadziei historie kobiet, które udowadniają, że warto walczyć o siebie.W jesiennej ramówce TVN także:(poniedziałek - piątek, godz. 8.00),(poniedziałek - czwartek, godz. 20.15),(poniedziałek - czwartek, godz. 20.55, od 1 września),(wtorek, godz. 22.30, od 7 września),(poniedziałek, godz. 21.30, od 18 października,(piątek, godz. 20.00, od 5 listopada),(poniedziałek - piątek, godz. 18.00, od 6 września),(wtorek, godz. 23.30, od 7 września),(niedziela, godz. 12.05).