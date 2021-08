Serial "Siedem kobiet w różnym wieku" oraz "Kinobuzz" jesiennymi nowościami TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Filmowy kanał TVN Fabuła na jesień 2021 roku przygotował kilka nowości dla swoich widzów.

Pierwsza jesienna nowość TVN Fabułą to. Siedem aktorek, siedem charakterów, siedem wymiarów kobiecości i siedem intymnych portretów kobiet w różnym wieku. To serial dokumentalny opowiadający o losach siedmiu aktorek; opowieść o kobietach na różnych etapach życia: od nastolatki przez dojrzałą aktorkę i tę, której droga zawodowa dobiega końca. Intymne portrety, które składają się na opowieść o tym, czym dzisiaj jest ten zawód. Jakie są jego blaski, cienie, fascynujące chwile i zmagania przynależne tej profesji? Od lat powtarzano, że polskie kino jest mężczyzną, a dobre role kobiece są rzadkością - pokażemy, że jest inaczej. Seria przybliża widzom aktorki, które walczą o swoje miejsce na scenie, żonglują swoim czasem między teatrem, kinem i telewizją, szukają wciąż nowych wyzwań i rozwijają swój talent. Jakie emocje im towarzyszą, kiedy stoją na początku swojej drogi, a jakie kiedy mają za sobą lata doświadczeń? Jaka jest cena, którą płacą za ten zawód, jak łączą rolę aktorki - postaci na świeczniku - z życiem prywatnym? Dlaczego wybrały ten zawód, o czym marzyły? Co w dzisiejszym świecie oznacza powiedzenie "jestem aktorką"? Bohaterki opowiedzą o wyzwaniach, twórczej ciekawości, zmaganiach ze stresem, konkurencją, utratą prywatności, porażkach, ale też o spełnieniu. To intymny portret siedmiu postaci, który w całości opowiada również o pokoleniowej wymianie, rytmie życia i jego kolejnych fazach w zawodzie aktorki.Druga nowość to, czyli pigułka kinowej wiedzy w nieoczywistej odsłonie i szalona podróż w głąb kina. Twórcy programu opowiedzą o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najbardziej szalonych tanecznych popisach i spektakularnych filmowych awanturach. Poznamy największych filmowych psychopatów i looserów, największe romantyczki i wymagające największych poświęceń filmowe metamorfozy. Autorzy wybiorą najpiękniejsze stroje filmowe i najbardziej efektowne makijaże w kinowej odsłonie. Zobaczymy przekrój najbardziej nielogicznych filmowych scenariuszy i ukochanych kinowych antybohaterów. Kamery zajrzą do najbrzydszych filmowych wnętrz i wybierzemy najgłupsze kultowe dialogi. Program opowie, jak filmowcy próbują nas uwieść, wzbudzając określone emocje za pomocą koloru i montażu. Kinowy miszmasz i szalona wycieczka po krawędziach kina.