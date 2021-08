Jesień w TVP HD. Nowy talk-show i program kulinarny, maratony z serialami

Łukasz Szewczyk

• Jesienne nowości TVP HD

Jesienią na antenie TVP HD zadebiutuje(od 11 września). Jest to program kulinarny Jolanty Kleser, znanej z cyklu kulinarnego "Pytanie na Śniadanie". Prowadząca odwiedza regiony kraju, w których poszukuje rdzennie polskich, znanych od wieków produktów, którymi można z powodzeniem zastąpić potrawy kuchni śródziemnomorskiej. Będzie to też okazja do poznawania historii danego regionu.Kolejna nowość to(od 12 września). Talk-show, w którym prowadzący Maciej Kurzajewski rozmawia ze swoimi gośćmi, bohaterami znanych produkcji Telewizji Polskiej. Oprócz gwiazd filmu i serialu zobaczymy lubiane osobowości najpopularniejszych programów. Elitarny tytuł programu przełamie kawiarniana atmosfera studia oraz luźne rozmowy towarzyskie.W sezonie jesiennym 2021 TVP HD proponuje nowy zestaw klasycznych polskich seriali po rekonstrukcji cyfrowej dźwięku i obrazu:Stacja przygotowała także piątkowo-sobotnie. To unikalna okazja do zobaczenia całego serialu w ciągu jednej lub dwóch nocy. W tym sezonie w ramach wielogodzinnych seansów serialowych zobaczymy takie produkcje jak: "Osiecka" (10-17.09), "Ludzie i Bogowie" (18-25.09), "Bodo" (01-08.10), "Miasto Skarbów" (09-16.10), "Dom nad rozlewiskiem" (22.10-29.10), "Kapitan Sowa na tropie" (30.10), "Tajemnice Enigmy" (5-6.11), "Tulipan" (12-13.11), "Parada oszustów" (19.11), "Archiwista" (20-27.11), "Paradoks" (3-10.12), "Wojna Domowa" (11-18.12), "Kariera Nikodema Dyzmy" (24-25.12).W weekendowe przedpołudnia nie zabraknie cyklu przyrodniczo-podróżniczego. W ramach pasma m.in. ulubiony przez widzów program "Wszystkie kolory świata" (12.09). Z kolei wśród nowości znajdą się seriale: "Amur, największa rzeka", "Dzika Brazylia" oraz "Dzika Kanada" (11.09).