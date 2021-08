Opole 2021 w TVP: Przeboje Krzysztofa Krawczyka, hity małego ekranu, piosenka literacka

Łukasz Szewczyk

• 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu na antenach TVP

• W programie m.in. koncert z przebojami Krzysztofa Krawczyka, legendarne przeboje, hity małego kranu, premiery, debiutanci oraz piosenka literacka

Najważniejsze muzyczne wydarzenia, od klasycznego popu, do pogranicza muzyki alternatywnej, które miały miejsce w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi wypełnią pierwszy koncert tegorocznego festiwalu(3 września, godz. 20.15). Podczas gali uhonorowani zostaną najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, oraz wykonawcy, którzy obchodzący jubileusze pracy artystycznej. W koncercie wezmą udział m.in.oraz. Prowadzący: Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Marek SierockiDrugim koncertem tego dnia będą(3 września, godz. 22.40). W tym roku w koncercie weźmie udział dziesięcioro debiutantów: Łukasz Brodowski (laureat programu "Szansa na sukces"), Tomasz Bulzak (laureat programu "Szansa na sukces"), KasjaN, Janek Traczyk, Ania Byrcyn, Bartek Deryło, Amelia Andryszczyk, Tadeusz Seibert, Daria Barszczyk (laureatka "Festiwalu Zaczarowanej Piosenki"), Sabina Szewczyk (laureatka Narodowego Centrum Polskiej Piosenki). Debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując autorskie piosenki. Zwycięzcę nagrody głównej im. Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu sms przez publiczność. W koncercie wystąpią także zaproszeni goście: Marta Gałuszewska, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, Filip Lato, Gromee i zespół Ogień. Prowadzący: Ida Nowakowska - Herndon i Tomasz Wolny.Drugi dzień festiwalu rozpocznie koncert(4 września, godz. 20.15) przypominający największe hity Telewizji Polskiej w kontekście muzycznym. Symbolem serialu, filmu czy programu telewizyjnego jest piosenka towarzysząca czołówce lub napisom końcowym. Podczas koncertu widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek w zaskakujących aranżacjach. W Opolu wybrzmią takie przeboje jak: "Przed nocą i mgłą", "Czterdziestolatek", "M jak miłość", "Uciekaj moje serce", "Matki, żony i kochanki", "Na dobre i na złe", "Wojna domowa", "Życie jest nowelą" czy "Magiczne słowa". Na scenie wystąpią:Następnie koncert(4 września, godz. 22.10) rozpocznie występ ubiegłorocznych zwycięzców konkursu:z piosenką "Plan awaryjny" iz piosenką "Niech minie złość". W części konkursowej koncertu w opolskim amfiteatrze zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców:- "Ostatnia noc",- "Mamy lato",- "Szklany sufit",- "Lubię...",- "Dobre moce",- "Zakochana",- "Korona",- "Prometeusz",- "Kłamiesz",- "Wiesz jak jest". Uczestnicy "Premier" będą rywalizować: o nagrodę im. Karola Musioła przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej. W oczekiwaniu na wyniki głosowania na opolskiej scenie zobaczymy wokalistów w repertuarze Marka Grechuty z okazji 50. rocznicy wydania płyty "Marek Grechuta i Anawa":Trzeci dzień festiwalu rozpocznie koncert(5 września godz. 20.15), w którym widzowie usłyszą największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, które wykonają:. Prowadzący: Agata Konarska i Paweł SztompkeNiedziela, 5 września, TVP1, godz. 20:15Następnie(5 września, godz. 22.05). Widzowie uczestniczyć będą w opisanej w piosenkach, baśniowej rzeczywistości, poznają zaczarowany świat poetów. Znane piosenki, znanych autorów wykonają:. Prowadzący: Jolanta Fraszyńska i Marek Bukowski,Wykonawcom od piątku do niedzieli towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana.Tegoroczna(6 września, godz. 20.00) będzie przeglądem profesjonalnych i uznanych artystów muzyki alternatywnej. Wystąpią na niej wykonawcy, których łączy to, że swoją twórczością kreują alternatywę dla mainstreamu, a ich muzykę określa się mianem niszowej. Pierwsza część koncertu to "Scena Alternatywna TVP Kultura - Alternatywny Rock", druga "Scena Alternatywna TVP Kultura - Muzyka z Innej Planety". W pierwszej części koncertu wystąpi Luxtorpeda, jeden z najważniejszych zespołów rockowych polskiej sceny alternatywnej. Założony z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Roberta Friedricha. Kolejnym wykonawcą będzie Grzech, muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista. Artysta nie tylko nagrywa i produkuje płyty z muzyką i tekstami swojego autorstwa, ale też z komponuje muzykę do filmów i produkcji telewizyjnych. Ze swoim zespołem występuje niezwykle rzadko, ale dla nas zrobił wyjątek.W drugiej części koncertu prowadzący, Katarzyna "Novika" Nowicka i Marek Horodniczy, przeprowadzą rozmowy z artystami, których punktem wyjścia będzie nawiązanie twórczości Stanisława Lema, w związku ze stuleciem jego urodzin przypadających 12 września. Udział w "Scenie Alternatywnej TVP Kultura - Muzyka z Innej Planety" wezmą m.in.: Luna, L. Stadt, Bownik, Kaśka Sochacka, Eldo, Sonbird, Rysy i Michał Anioł.