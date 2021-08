Jesień 2021 w Polsacie. Nowe seriale i programy rozrywkowe, sport

Łukasz Szewczyk

• Jesień w telewizji Polsat

• Wśród nowości serial "Kuchnia" oraz show "Family Food Fight.

• Jesień to także zmiany w rozrywkowych hitach stacji m..in. "Ninja Warrior Polska", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni".

Jesienną nowością serialową Polsatu jest(sobota, godz. 20.05, od 4 września). Serial opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji "Claude Monet". Głównym bohaterem serialu jest mistrz wpadek - początkujący kucharz Maks (Patryk Cebulski). Nowa praca, a przede wszystkim utytułowany, ale i wybuchowy szef (Tomasz Karolak) stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Wiktoria (Maria Dębska) w roli temperamentnej pani manager, zarządza restauracją, ale też interweniuje w sprawach dotyczących personelu. Sama wplącze się w romans z jednym z pracowników..., który mocno namiesza w jej życiu i restauracji. Tymczasem szefowa kuchni konkurencyjnej restauracji (Marta Żmuda - Trzebiatowska), nie raz wprowadzi zamęt.Rozrywkową nowością jest(środa, godz. 20.05, od 1 września). W szranki o tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce oraz 100 tysięcy złotych staną drużyny z całego kraju. Ich zmagania ocenią jurorzy Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski oraz Adam Borowicz. Drużyny składające się z trzech członków rodziny podejmą się trudnych kulinarnych wyzwań. Będą musieli wyjść ze swojej strefy komfortu i gotować pod presją czasu. Aby wygrać potrzeba techniki, współpracy, stalowych nerwów - ale przede wszystkim serca, które wkłada się w przygotowanie posiłków.Nowy juror, nowa prowadząca, nowe pary i zupełnie nowy dzień emisji. Taka będzie nowa edycja(poniedziałek, godz. 20.05, od 30 sierpnia). Na parkiecie wystąpią: Iza Małysz, Oliwia Bieniuk, Łukasz "Juras" Jurkowski, Magda "Kajra" Kajrowicz, Sylwia Bomba, Denis Urubko, Kinga "Kompleksiara" Sawczuk, Radek Liszewski, Piotr Mróz, Wojciech "Fit Oldboy" Węcławowicz. Skład sędziowski zasili Andrzej "Piasek" Piaseczny, obok Iwony Pavlowić, Michała Malitowskiego oraz Andrzeja Grabowskiego. Duet prowadzących Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza wzbogaci specjalistka od tańców latynoamerykańskich Izabela Janachowska.Zmiany także w jubileuszowej edycji(piątki, o godz. 20.50, od 10 września). Do programu dołączyło dwóch nowych jurorów. Razem z Katarzyną Skrzynecką oraz Małgorzatą Walewską uczestników oceniać będą: Michał Wiśniewski oraz Gromee. W tym sezonie swoje przemiany zaprezentują: Paulina Sykut - Jeżyna, Basia Kurdej - Szatan, Katarzyna Łaska, Klara Willimas, Robert Janowski, Tomasz Ciachorowski, Adam Zdrójkowski; Chris CugowskiZ kolei czwarty sezon(wtorek, godz. 20.05, od 31 sierpnia) to - oprócz znanych nam emocji - wiele niespodzianek - zarówno dla uczestników, jak i widzów. Zupełną nowością w programie jest Power Tower. To 12-metrowa wieża, na której zawieszone są przeszkody, sprawdzające siłę mięśni i... odwagę. Ściga się na niej dwóch zawodników, którzy ukończyli tor eliminacyjny z najlepszym czasem. Ten, kto wygra wyścig, dostaje złoty bilet - gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego.Maria Matejko. Nietuzinkowa kobieta i matka czworga dzieci. Przypadkowa uwodzicielka - nieświadomie przyciąga do siebie mężczyzn jak magnes. Doskonała policjantka, której metody śledcze bywają... oryginalne. W jesiennym sezonie serialu(środa, godz. 21.05, od 1 września) zobaczymy jak radzi sobie z nowymi wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi. Do zespołu Matejko dołączy też nowa laborantka Alina Żuk (Hanna Śleszyńska) oraz podkomisarz Krzysztof Dębski (Paweł Ławrynowicz). Sprawy sercowe Marii? Cóż, okaże się, że trzech kandydatów do jej serca to... za mało.Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret Młodych Panów łączą siły.(niedziela, godz. 20.00, od 12 września) to nowa odsłona niedzielnego pasma "Kabaret na Żywo". Współgospodarzami programu będą Kabaret Młodych Panów i Kabaret Moralnego Niepokoju oraz ich liderzy Robert Korólczyk i Robert Górski jako prowadzący program. Polska widziana oczami śląskiego zachodu i mazowieckiego wschodu. Podczas niedzielnego show pojawią się premierowe skecze oraz cykle typu "Rodzina na swoim", "W restauracji", "Gabinet terapeuty", "Rozmowy z psami", "Świat bez facetów", "Andrzej na nartach" czy "Przed willą". Gwiazdą pierwszego odcinka będzie Kabaret Ani Mru Mru.Jesień w Polsacie to także czwarta edycja reality-show(od poniedziałku do piątku i w niedziele o godz. 22.10, od 30 sierpnia), nowy sezon serialu(czwartek, godz. 21.05, od 2 września), jedenasty sezon serialu(od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, od 30 sierpnia),(od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, od 30 sierpnia) oraz kolejni bohaterowie programu(czwartek, godz. 20.05, od 2 września).Jesień w Polsacie to także. W pierwszym tygodniu września widzowie poznają siatkarskie Mistrzynie Europy. Tuż po zakończeniu EuroVolleya kobiet na dobre rozkręci się turniej z udziałem mężczyzn. Polscy kibice mocno trzymają kciuki za Biało-Czerwonych i liczą, że 19 września w katowickim "Spodku" to właśnie nasza reprezentacja świętować będzie triumf w finale i w całym turnieju. Oficjalnym nadawcą Mistrzostw Europy siatkarek i siatkarzy jest Telewizja Polsat. Jesienią tradycyjnie ruszają rozgrywki ligowe w kraju i za granicą we wszystkich najpopularniejszych dyscyplinach. Na początku września startuje Energa Basket Liga, a rywalizację o koszykarskie Mistrzostwo Polski co tydzień śledzić można w sportowych kanałach Polsatu. W połowie września wrócą z kolei emocje związane z elitarną piłkarską Ligą Mistrzów UEFA. Wszystkie mecze tych rozgrywek, bez reklam i w jakości Super HD, oglądać można w kanałach Polsat Sport Premium. Przełom września i października to start nowego sezonu siatkarskiej Plusligi i Tauron Ligi. Widzowie sportowych anten Polsatu jesienią mogą też liczyć na ogrom gal mieszanych sztuk walki oraz boksu, a także piłkarską Fortuna 1. Ligę, Puchar Polski oraz europejskie puchary w siatkówce.