Debiut Messiego w PSG, belgijski wyścig F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem ostatniego weekendu sierpnia w ELEVEN SPORTS będzie debiut Lionela Messiego w barwach Paris Saint-Germain. Ciekawie powinno być także we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii,

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisję wyścigu Formula 1 o Grand Prix Belgii z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton czy Max Verstappen.

Pozyskanie przez Paris Saint-Germain Leo Messiego jest jednym z najgłośniejszych transferów w historii futbolu. Wszystko wskazuje na to, że długo wyczekiwany debiut Argentyńczyka w nowych barwach nastąpi już w ten weekend! Ekipa z Paryża zmierzy się na wyjeździe ze Stade de Reims, dzięki czemu niewielki Stade Auguste-Delaune na kilka godzin skupi na sobie uwagę całego piłkarskiego świata. Obok Messiego wystąpi plejada innych gwiazd PSG z Neymarem i Ángelem Di Maríą na czele. Paryżanie postarają się o czwartą ligową wygraną z rzędu, która umocniłaby ich na prowadzeniu w tabeli Ligue 1 Uber Eats. O sukces nie będzie jednak łatwo, bo gospodarze w tym sezonie również pozostają niepokonani, a w dotychczasowych spotkaniach pozbawili już punktów m.in. silne drużyny OGC Nice i Montpellier HSC. Czy Paris Saint-Germain rozpocznie nową erę w historii klubu od zwycięstwa? A może to zespół z Reims sprawi wielką niespodziankę?. W drugiej kolejce nowego sezonu ligi włoskiej naszpikowany gwiazdami Juventus FC zmierzy się z beniaminkiem, FC Empoli. Piłkarze z Turynu zrobią wszystko, by zrehabilitować się za ubiegłotygodniową wpadkę, jaką był niespodziewany remis 2:2 z Udinese Calcio. W starciu z jedną z najmłodszych drużyn w lidze wiele będzie zależało od Cristiano Ronaldo, Federico Chiesy, Álvaro Moraty i Paulo Dybali, którzy tworzą jedną z najgroźniejszych formacji ofensywnych w Serie A TIM. Wiele do udowodnienia będzie miał również Wojciech Szczęsny, który na inaugurację rozgrywek popełnił poważne błędy przy stracie obu bramek. W barwach Empoli kibice będą mogli zobaczyć spisującego się coraz lepiej Szymona Żurkowskiego.Sporych emocji powinna dostarczyć także wyjazdowa konfrontacja Interu Mediolan z Hellasem Verona. Broniący tytułu mistrzowskiego Nerazzurri w pierwszej kolejce rozgromili Genoę CFC aż 4:0, prezentując widowiskowy i ofensywny futbol. Spory udział w ich sukcesie mieli nowi zawodnicy, Edin Džeko i Hakan Çalhanoğlu, którzy zaliczyli po golu i asyście. W ten weekend wspólnie z kolegami spróbują sforsować defensywę Hellasu, której ważną postacią jest Paweł Dawidowicz.Hitem weekendu na boiskach LaLiga Santander będzie wyjazdowe starcie walczącego o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii Realu Madryt z silnym Realem Betis. Królewscy od początku rozgrywek są w dobrej formie, ale muszą mieć się na baczności, bo wygrali tylko jeden z ostatnich pięciu meczów z drużyną z Sewilli. W ich szeregach kluczowe role mogą odegrać Vinícius Júnior i Karim Benzema, którzy w dwóch pierwszych spotkaniach nowego sezonu zgromadzili w sumie cztery gole i dwie asysty. Pietą achillesową ekipy z Madrytu wydaje się jednak defensywa, co skrzętnie postarają się wykorzystać groźni zawodnicy Betisu z Nabilem Fekirem, Sergio Canalesem i Borją Iglesiasem na czele.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu mający wysokie aspiracje Real Sociedad podejmie Levante UD, które w poprzedni weekend po fantastycznej grze zremisowało z Realem Madryt 3:3. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie konfrontacja Mikela Oyarzabala i Alexandra Isaka w barwach gospodarzy z Rogerem Martím oraz José Luisem Moralesem w szeregach gości. Cała czwórka zdobyła w ciągu ostatniego roku w sumie 58 bramek i zanotowała 22 asysty. Czy to oni przesądzą o losach tego starcia?FC Porto rozpoczęło nowy sezon w dobrym stylu, potwierdzając, że zamierza odzyskać utracony w poprzednich rozgrywkach tytuł mistrza Portugalii. Formą imponują przede wszystkim Toni Martínez i Luis Díaz, którzy zdobyli wszystkie pięć dotychczasowych bramek dla swojej drużyny. W czwartej kolejce rywalem ekipy trenera Sérgio Conceição będzie FC Arouca, beniaminek Liga Portugal, który przed tygodniem odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w obecnej kampanii. Zespół gospodarzy przystąpi do tego starcia w roli faworyta, ale nadal ma w pamięci sensacyjną porażkę 1:2 w jednej z ostatnich konfrontacji z Aroucą na Estádio do Dragão. Czy tym razem uda mu się uniknąć problemów?W najbliższy weekend odbędzie się wyścig Formula o Grand Prix Belgii, który rozpocznie decydującą część sezonu 2021. Kierowcy spotkają się na Circuit Spa de Francorchamps, który dzięki połączeniu długich prostych i szybkich zakrętów zawsze stanowi dla nich poważne wyzwanie. Kibice ostrzą sobie apetyty na ekscytującą walkę Lewisa Hamiltona z Maksem Verstappenem o fotel lidera klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk ma niewielką przewagę nad Holendrem, więc każdy punkt jest na wagę złota. Jednocześnie, obaj muszą uważać na innych groźnych zawodników, takich jak Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz czy Esteban Ocon. Ten ostatni na początku sierpnia został sensacyjnym zwycięzcą wyścigu o Grand Prix™ Węgier, co było jego największym sukcesem w dotychczasowej karierze. Jak Francuz spisze się tym razem?Przez cały weekend studio towarzyszące treningom, kwalifikacjom i wyścigowi będzie emitowane prosto z Circuit Spa de Francorchamps. Atmosferę panującą w belgijskim padoku przybliżą widzom Aldona Marciniak, Robert Smoczyński i Patryk Mirosławski, którzy porozmawiają również z kierowcami oraz przedstawicielami poszczególnych zespołów.Plan transmisji:Piątek (27 sierpnia):• 11:25 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Belgii: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Patryk Mirosławski• 14:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Michał Fiałkowski• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marek Kleitz• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 22:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwierżyńskiSobota (28 sierpnia):• 11:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Belgii: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Patryk Mirosławski• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Belgii: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Patryk Mirosławski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Kuba Ostrowski• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 00:15- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (29 sierpnia):• 12:55, Ligue 1:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 13:00 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1)komentarz: Mikołaj Sokół• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Belgii: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Patryk Mirosławski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3, studio od 18:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:a (Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (30 sierpnia):• 21:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Daniel Sobis