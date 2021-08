Hity w Ekstraklasie, Klasyk pretendentów w Premier League - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Szczególnie ciekawie zapowiadają się dwa spotkania w PKO BP Ekstraklasie: Lecha z Pogonią oraz Legii z Wisłą Kraków.

• Na brak wrażeń nie powinniśmy narzekać również w Premier League, gdzie Liverpool zagra z Chelsea

Lech Poznań z czterema zwycięstwami i remisem na koncie, znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Po wygranej nad Lechią, piłkarzy Macieja Skorży czeka kolejny poważny test - spotkanie z wiceliderem ze Szczecina. "Portowcy" oprócz świetnej formy, doskonale odnaleźli się w końcówce okienka transferowego. Do drużyny po wielu latach gry za granicą wrócił bowiem Kamil Grosicki. Faworytem sobotniego starcia wydaje się Lech, który jeśli wygra, będzie pierwszą drużyną, która zdobyła ponad 15 punktów w pierwszych sześciu kolejkach sezonu od 2009 roku. Spotkanie "na szczycie" PKO BP Ekstraklasy już w sobotę, 28 sierpnia o godz. 17:10.Ostatnie niedzielne starcie w PKO BP Ekstraklasie to spotkanie Wisły Kraków z Legią Warszawa. "Biała Gwiazda" i "Wojskowi" rozegrali pomiędzy sobą najwięcej pojedynków w historii Ekstraklasy (159), a obie drużyny strzelały gole we wszystkich meczach w tym sezonie. To może oznaczać, że przy Reymonta czekać nas będzie bardzo ciekawe widowisko.Dwa mecze, dwa zwycięstwa i bilans bramkowy 5:0. Taki opis pierwszych dwóch kolejek Premier League pasuje zarówno do ​Chelsea, jak i do Liverpoolu. Teraz obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu. Kibice obu ekip szczególną uwagę zwracać będą na rywalizację powracającego po kontuzji do składu "The Reds" Virgila van Dijka, z nowym piłkarzem londyńczyków - Romelu Lukaku. Kto wyjdzie zwycięsko z tego hitowego starcia? O tym przekonamy się już w sobotę o 18:25.Cały piłkarski świat w ostatnich tygodniach żył jednym z najbardziej spektakularnych transferów w historii - Leo Messiego do Paris Saint-Germain. Od momentu wzmocnienia paryżan, Argentyńczyk nie miał jeszcze jednak okazji zadebiutować w swojej nowej drużynie. Rąbka tajemnicy uchylił w tym temacie trener Mauricio Pochettino, który stwierdził na przedmeczowej konferencji, że może się to zmienić już w najbliższą niedzielę, przy okazji starcia ze Stade de Reims.Plan transmisji:Piątek (27 sierpnia)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 19:30 Półfinały WTA 250 w Chicago (Canal+ Online)• 19:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Remigiusz Kula, Jakub Kręcidło• 20:00 Półfinał #1 WTA 250 w Cleveland (Canal+ Family)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz; gość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 21:55 LaLiga:(Canal+ Online)• 23:00(Canal+ Sport)• 00:00 Półfinał #2 WTA 250 w Cleveland (Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-IgnacikSobota (28 sierpnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Jakub Polkowski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 16:30 Togliatti FIM(Canal+ Premium)komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof Cegielski• 16:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 19:00 Finał WTA 250 w Cleveland (Canal+ Family)komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 19:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:25 LaLiga:(Canal+ Online)• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 21:00 Finał WTA 250 w Chicago (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskigoście: Marek Jóźwiak, Maciej MurawskiNiedziela (29 sierpnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Radosław Majdan• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Remigiusz Jezierski• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Sportkomentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 16:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Mielcarski• 19:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Leszek OrłowskiPoniedziałek (30 sierpnia)• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Tomasz Wieszczycki• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski