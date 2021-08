Małgorzata Domagalik z autorskim talk-show na żywo w Kanale Sportowym

Łukasz Szewczyk

• Małgorzata Domagalik poprowadzi autorski program w Kanale Sportowym na YouTube, "Niech gadają".

• Jego bohaterami są sportowcy, jak i ludzie, dla których sport to pozazawodowa pasja.

W premierowym odcinku, w piątek (27 sierpnia 2021 roku o godz. 22.00) Małgorzatę Domagalik odwiedzi Joanna Jędrzejczyk, wielokrotna mistrzyni UFC, jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie zawodniczek MMA. Kolejne odcinki w ramówce Kanału Sportowego będą emitowane na żywo w czwartki, o godzinie 22, co najmniej dwa razy w miesiącu. Program będzie podzielony na dwie 45-minutowe części. Pierwsza to rozmowa Domagalik z zaproszonym gościem, w drugiej antena otworzy się na telefony widzów. Pierwszy sezon potrwa do lipca 2022.- mówi Małgorzata Domagalik, autorka m.in. dwóch książek sportowych, "Kuba" o Jakubie Błaszczykowskim i "W grze" o selekcjonerze Jerzym Brzęczku.Gdyby niespełna rok temu ktoś powiedział, że Domagalik będzie działać wspólnie z Kanałem Sportowym, pewnie nikt by w to nie uwierzył. Założyciele YouTube'owego medium ostro krytykowali jej książkę "W grze". W "Stanowisku" Krzysztof Stanowski posunął się nawet do wyrywania z niej kartek i palenia ich w kominku. Kulminacją publicznej polemiki było zaproszenie autorki do flagowego programu KS, "Hejt Parku". Atmosfera była napięta, recenzja książki Domagalik ostra, a sama autorka... niesłychanie spokojna i odporna na ataki.- podkreśla Tomasz Smokowski, prezes Kanału Sportowego.W kolejnym odcinku dziennikarka rozmawia m.in. z Rafałem Wilkiem, czterokrotnym medalistą igrzysk paraolimpijskich w handbike'u. Zaproszenie Domagalik przyjął też Jerzy Brzęczek.Producentem programu "Niech gadają!" jest agencja marketingu sportowego Arskom Sport Brokers, której współwłaściciel Rafał Romaniuk jako pierwszy wpadł na pomysł połączenia Małgorzaty Domagalik i Kanału Sportowego. -- podkreśla Romaniuk.