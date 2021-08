18 urodziny RMF Classic. Autorskie wieczorne audycje muzyczne na jesień

Łukasz Szewczyk

• Z okazji 18. urodzin w jesiennej ramówce RMF Classic pojawi się konkurs dla słuchaczy - "Nakręcone do lat 18".

• Wśród nowości programowych znajdą się także wieczorne audycje autorskie poświęcone muzyce filmowej, a poranny program poprowadzi nowy głos stacji - Łukasz Wojtusik.

Tej jesieni RMF Classic wraz ze słuchaczami obchodzić będzie swoje 18. urodziny. Z tej okazji stacja przygotowała konkurs "Nakręcone do lat 18" (dni powszednie, 10-13), w którym pojawią się zagadki związane z najlepszymi filmami nakręconymi w ciągu ostatnich 18 lat. Wielki finał tej zabawy nastąpi 27 października, w rocznicę uruchomienia stacji.Wśród nowości pojawią się wieczorne audycje muzyczne. W poniedziałki o 18-ej będzie to program "Filmowe love" poświęcony najsłynniejszym filmom o miłości, oczywiście z muzyką z tych obrazów. W czwartki w tym paśmie nadawany będzie magazyn "Między ścieżkami" czyli historie powstania najsłynniejszych soundtracków. W piątki natomiast zagości "Wieczór z dreszczykiem" z opowieściami o najlepszych filmach kryminalnych i sensacyjnych oraz z muzyką z tych produkcji. Po wakacyjnej przerwie wraca też środowy "Wieczór Nowości Muzycznych" z informacjami z rynku muzycznego, recenzjami oraz premierowymi nagraniami.Na słuchaczy czekają też ich ulubione programy i audycje. Od września "Śniadanie Mistrzów" (dni powszednie, 7-10) będzie miało nowego gospodarza - słuchaczy budzić będzie Łukasz Wojtusik. W porannym paśmie znajdą się m.in. "Fakty RMF Classic", "Fakty Kulturalne", "Pasaż Ekonomiczny", "Datownik Historyczny Macieja Korkucia", felietony naukowe prof. Ryszarda Tadeusiewicza "Technika dla laika" oraz "Danie do myślenia" - poranne rozmowy z przedstawicielami świata kultury, sztuki, muzyki i nauki.Popołudniowe audycje to dobrze znane słuchaczom magazyny autorskie (13-17). W poniedziałki poświęcone literaturze "Spis treści" Małgorzaty Bugaj oraz "Piątka z Literatury" Szymona Kloski i Tomasza Pindla, we wtorki - "RMF Classic? Naturalnie!" o ekologii i zmianach klimatycznych Marty Kubali, w środy - "Życie z Klasą", magazyn lifestylowy Uli Urzędowskiej, w czwartki - "Wydział Kultury" (a w Warszawie lokalny program "Pałac Kultury") z zapowiedziami wydarzeń kulturalnych zbliżającego się weekendu, zaś w piątki - magazyn filmowy "Kino w roli głównej" Magdy Juszczyk z felietonami z cyklu "Odeon Stanisława Janickiego".Po wakacyjnej przerwie powracają też m.in. wywiady Artura Andrusa "NieDoMówienia" (niedziele, 10-13), "Lista Przebojów Muzyki Filmowej" (niedziele, 18-20; propozycje we wtorkowej "Rozgrzewce" po 18-ej), "Bliskie Spotkania" (soboty, 17-20), czyli rozmowy dziennikarzy RMF Classic z ludźmi świata kultury, muzyki, nauki i sztuki oraz magazyn podróżniczy "Jasna Strona Świata" (niedziele, 16-18).