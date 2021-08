Viaplay pokaże mecze włoskiej ligi piłki nożnej kobiet

Łukasz Szewczyk

• Transmisje spotkań Serie A TIM Vision będzie można zobaczyć w najbliższych dwóch sezonach na żywo, na platformie Viaplay, w krajach nordyckich oraz bałtyckich, a także w Polsce i Holandii

• Najwyższa kategoria rozgrywek kobiecej piłki nożnej we Włoszech stanie się w pełni profesjonalna w 2022 roku

Nordic Entertainment Group (NENT Group) nabyła wyłączne prawa do transmitowania spotkań włoskiej Serie A TIM VISION na platformie streamingowej Viaplay w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce oraz Holandii do końca sezonu 2022/2023. Najwyższa kategoria rozgrywek kobiecej piłki nożnej we Włoszech jest obecnie w historycznym momencie swojego rozwoju. W każdym sezonie widzowie Viaplay będą mogli zobaczyć ponad 40 meczów na żywo oraz śledzić sportowe zmagania wielu międzynarodowych gwiazd. Platforma Viaplay jest pionierem w obszarze transmisji najlepszych meczów piłki nożnej kobiet w Europie.Sezon 2021/2022 Serie A TIM Vision rozpocznie się 28 sierpnia. Tytułu broni Juventus, który dokonał wielkiego wyczynu wygrywając wszystkie mecze poprzedniego sezonu. Wśród zawodniczek wszystkich 12 drużyn, które biorą udział we włoskich rozgrywkach, zobaczymy m.in. Szwedkę Linę Hurting (Juventus), Norweżkę Anję Sønstevold (Inter Mediolan), Dunkę Sofie Junge Pedersen (Juventus), Finkę Norę Heroum (Lazio), Islandkę Lárę Pedersen (Napoli) oraz Estonkę Vladę Kubassovą (Napoli).Od sezonu 2022/2023 piłkarki występujące w rozgrywkach Serie A TIM VISION będą pierwszymi zawodniczkami we Włoszech posiadającymi w pełni profesjonalny status.- mówi Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports OfficerViaplay pokaże również rozgrywki Supercoppa Italiana oraz wybrane mecze Coppa Italia kobiet w kolejnych dwóch sezonach. Oprócz Serie A TIM VISION, NENT Group posiada również prawa do transmisji spotkań angielskiej Barclays FA Women's Super League, niemieckiej Frauen-Bundesliga oraz duńskiej Gjensidige Kvindeliga, a także do wybranych spotkań najwyższej kategorii rozgrywek kobiecego futbolu w Hiszpanii, Ligi LaLiga Iberdrola. Platforma Viaplay będzie także transmitować na wyłączność mecze FIFA Women's World Cup 2023 w Szwecji, Norwegii, Danii oraz Polsce.W podpisaniu porozumienia obejmującego transmisje spotkań Serie A TIM VISION, Coppa Italia i Supercoppa Italiana pośredniczyła zlokalizowana w Dubaju oraz Londynie agencja For Media Sports Management.