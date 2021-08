"Po horyzont", "Niepokorna miss", "Scooby-Doo" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Po horyzont", "Niepokorna miss", "Scooby-Doo", "Magiczne wrota", "Córki Rzeszy"

"Niepokorna miss" / Fot. materiały prasowe

Weekend filmowych premier wrozpocznie obraz(28 sierpnia). Para byłych kochanków wybiera się na ślub przyjaciela na tropikalną wyspę. Kiedy kilkanaście minut po starcie, mężczyzna pilotujący jednosilnikową Cessnę dostaje zawału serca i umiera, Sara i Jackson wysoko nad rozległym oceanem, są zdani tylko i wyłącznie na siebie. Okazuje się, że kobieta kilka lat temu przeszła 3 lekcje pilotażu, dzięki czemu w ostatniej chwili udaje jej się unieść spadający samolot. Jednak, czy to wystarczy, by sprowadzić ich bezpiecznie na ziemię, gdy w pobliżu słychać głośne pioruny?W niedzielę(29 sierpnia). Oparta na faktach historia burzliwych wyborów Miss Świata roku 1970. Młode aktywistki mają dość przedmiotowego traktowania kobiet. Londyn. Rok 1970. Miasto przygotowuje się do wyborów najpiękniejszej kobiety świata; telewizyjnego show przyciągającego 100 milionów widzów. Natomiast grupa aktywistek szykuje się do storpedowania tej imprezy, bo ma dość przedmiotowego traktowania kobiet.Listę weekendowych premierotwierają animowane(28 sierpnia). Delphy jest nieśmiałym delfinem, który mieszka w spokojnym Rybim Mieście. Pewnego dnia młody ssak dokonuje niezwykłego odkrycia - znajduje magiczne wrota, które posiadają moc przeistaczania najbardziej nawet niepozornej ryby w pięknego, silnego i odważnego osobnika. Niestety, wkrótce się okazuje, że złe mureny wykorzystały niezwykły obiekt do realizacji swojego złowieszczego planu. Moc wrót zamieniła je w ogromne stworzenia, które mają potencjał, by przejąć kontrolę nad Rybim Miastem. Aby do tego nie dopuścić, Delphy musi połączyć się ze swoim dawno zaginionym ojcem. Tylko w ten sposób zdobędzie siłę, która pozwoli mu pokonać wroga i ochronić miasto, a także zdobyć miłość swojego życia.Z kolei w niedzielę telewizyjna premiera kinowej animacji(29 sierpnia). Fajtłapowaty chłopak, nazywany Kudłatym, zaprzyjaźnia się z sympatycznym psem Scoobym-Doo. Wkrótce obaj, wraz ze sprytnym Fredem, inteligentną Velmą i piękną Daphne decydują się założyć agencję detektywistyczną - Tajemniczą Spółkę. Razem przeprowadzają setki śledztw i przeżywają mnóstwo przygód. Jednak pewnego dnia Scooby i jego przyjaciele stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania w karierze. Okazuje się, że pewien szaleniec zamierza uwolnić z zaświatów ducha psa Cerbera. Młodzi detektywi zdają sobie sprawę, że jeśli mu się to uda, na Ziemi zapanuje apokalipsa. Podczas gdy Tajemnicza Spółka robi co w jej mocy, by pokrzyżować plany szaleńca, przy okazji odkrywa sekrety z przeszłości Scooby'ego i poznaje jego przeznaczenie - wspanialsze, niż ktokolwiek z nich mógł sobie wyobrazić.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie rozpocznie(28 sierpnia, Cinemax 2). Pewien zamożny artysta opuszcza tętniącą życiem stolicę Bangladeszu Dhakę, aby poszukać inspiracji w nadmorskiej wiosce w delcie Gangesu. Przyjęte przez miejscowych rybaków, nowoczesne pomysły i rzeźby artysty oczarowują miejscowego włodarza i dzieci. Nie wszyscy jednak witają jego nowoczesne podejście z tak otwartymi rękami. W kontekście zmian klimatu, niektórzy mieszkańcy wioski oskarżają go i jego prace o sprowokowanie katastrofalnych w skutkach zjawisk pogodowych.W niedzielę(29 sierpnia, Cinemax). Lato, 1939 rok. Hitler rośnie w siłę, a napięcia między Wielką Brytanią a Niemcami sięgają zenitu. Augusta Victoria College, angielska szkoła dla panien pochodzących z nazistowskiej elity, jest pod ścisłą obserwacją po tajemniczym zniknięciu jednego z nauczycieli, pana Wheatleya. Guwernantka szkoły, panna Rocholl (Judi Dench), zatrudnia nauczyciela angielskiego Thomasa Millera (Eddie Izzard), który na zlecenie brytyjskiego wywiadu próbuje wyjaśnić zagadkowe zaginięcie swojego poprzednika.Druga propozycja to(29 sierpnia, Cinemax 2) Dziesięcioletni Markuss (Damir Onackis) zamieszkuje z babcią na wsi. Nie jest mu łatwo przystosować się do nowych warunków. Pewnego dnia córka sąsiada, Emilia (Luize Birkenberga), pogardliwie wyraża się o zmarłym ojcu chłopca. Markuss postanawia dać jej okrutną nauczkę. Po tym zdarzeniu w całej miejscowości huczy, a zmuszony do pracy winowajca zaczyna nienawidzić mieszkańców. Zaprzyjaźnia się jedynie ze starym żeglarzem, który mieszka w pobliskim lesie. Zawiązuje się między nimi niezwykłe pokrewieństwo dusz, kiedy dzielą się ze sobą swoimi tajemnicami i inspirują się nawzajem.