Premiera serialu "Skazana". Pierwszy odcinek już dostępny w Player.pl

Łukasz Szewczyk

• Nowa produkcja własna Player Original "Skazana" już teraz dostępna jest dla wszystkich użytkowników serwisu.

• Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok...

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Pracuje w wydziale karnym (karnistka). Atrakcyjna, z charyzmą, bardzo inteligentna i ambitna. Surowa, postrach wszystkich bandytów. Szczególnie dała się poznać jako sędzia prowadząca procesy członków zorganizowanych grup przestępczych. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko ich przejrzeć. Jest matką 17 letniej Hanki. Alicja ma z nią dobre relacje, choć ciągle widzi w niej dziecko a nie młodą kobietę, którą się stała. Alicję zżerają wyrzuty sumienia, że nie poświęcała jej w dzieciństwie wystarczająco dużo czasu. Zamiast macierzyństwem była zajęta robieniem kariery. Teraz, gdy Hanka jest nastolatką, a Alicja ma ugruntowaną pozycję w zawodzie, w końcu ma dla niej czas i chce jej wszystko wynagrodzić. Niestety więzienie odbiera jej tę szansę.Mąż Alicji zmarł w wypadku samochodowym, gdy ich córka miała 6 lat. Alicja długo zbierała się po jego śmierci. Nie angażowała się w żadne dłuższe związki. Dopiero spotkanie z Pawłem zmienia wszystko. Alicja zakochuje się i dosyć szybko decyduje na drugi ślub. Dotąd logiczna i mająca wszystko przemyślane, pozwala sobie na szaleństwo i zaledwie po roku znajomości przyjmuje oświadczyny. W końcu ma wszystko - przystojnego, kochającego ją faceta, stanowisko sędziego, mądrą i utalentowaną córkę. W dniu swojego ślubu traci to. Zostaje oskarżona o zabójstwo Ludmiły Mielnik, Ukrainki, dawnej partnerki Pawła. Trafia do najcięższego kobiecego więzienia w kraju, pomimo tego, że jest niewinna. Do więzienia, w którym osadzonymi są kobiety, które sama skazywała.W więzieniu Alicja będzie musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekona się, że cela to miejsce, które zmienia każdego. Ją również. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, będzie musiała przyjąć obowiązujące zasady gry."Skazana" to historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Dodatkowo wiele z postaci przedstawionych w serialu inspirowanych jest prawdziwymi przestępczyniami, znanymi z pierwszych stron gazet.Aktorzy serialu: Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Pati), Michał Czernecki (Paweł Witkowski, mąż Alicji), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin, przyjaciel Alicji), Martyna Byczkowska (Hania, córka Alicji), Tomasz Schuchardt (kierownik penitecjarny), Marta Malikowska ("Kosa", więźniarka), Marta Ścisłowicz (Basia, lekarka w ambulatorium więziennym), Jan Jankowski (Bednarek, prawnik Pawła), Joanna Gonschorek (Swieta, strażniczka), Maria Kania (Marika, więźniarka), Monika Dawidziuk ("Amfisa", więźniarka), Hanna Klepacka ("Campina", więźniarka"), Natalia Sikora (Szkudlarek, strażniczka) i inni, wcześniej niż zapowiadano. Kolejne odcinki serialu będą udostępniane w Playerze w każdy wtorek, począwszy od 7 września.