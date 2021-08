RMF FM jesneią rozśmieszy Polaków. Stacja szuka komików-amatorów

Łukasz Szewczyk

• W jesiennej ramówce RMF FM poszukiwać będzie komików-amatorów.

• Codziennie w nowym programie "Rozbaw mnie, jeśli potrafisz" kilku śmiałków próbować będzie rozśmieszyć słuchaczy, a raz w miesiącu wyłoniony zostanie zwycięzca.

Autorzy najśmieszniejszych żartów przesłanych do stacji, zostaną zaproszeni do spróbowania swoich sił w roli komików na antenie RMF FM. W dni powszednie pomiędzy 18:20 a 19:00 w programie, kilka osób będzie miało szansę zaprezentować dowcipy słuchaczom. Raz w miesiącu w głosowaniu internetowym wybranie zostanie jeden zwycięzca. Oprócz słuchaczy w nowej audycji swoje ulubione żarty opowiadać będą też goście specjalni: aktorzy, piosenkarze, a nawet sportowcy.W jesiennej ramówce RMF FM pojawi się też nowa odsłona "Popołudniowej Rozmowy" (18:02), którą w tym sezonie poprowadzi pięciu publicystów: w poniedziałki Bianka Mikołajewska, wicenaczelna OKO.press, we wtorki reporter RMF FM Paweł Balinowski, w środy felietonista "Tygodnika Solidarność" Tomasz Terlikowski, w czwartki dziennikarz sportowy Canal+ i TVN Piotr Salak, a w piątki Marek Tejchman, wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej".Po wakacyjnej przerwie wraca też "Poranna Rozmowa w RMF FM" (8:02), którą już od 5 lat prowadzi Robert Mazurek. Codziennie przepytywać będzie polityków i ekspertów, komentując najważniejsze bieżące wydarzenia.Oprócz tego na antenę wracają dobrze znane słuchaczom programy: "Wstawaj, szkoda dnia", w którym słuchaczy budzić będą Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz i Mariusz Kałamaga, "Byle do piątku" z cyklem "Love story", "Lepsza połowa dnia" z "Gorącą sekretarką" i "POPlista" Darka Maciborka, której jubileuszowe wydanie numer 5000. zostanie nadane już 3 listopada.Będą też emocje związane z pieniędzmi. W loterii "Jesienna Kumulacja w RMF FM", którą poprowadzi Maciek Dowbor, słuchaczy na pewno zaskoczy wysokość nagród możliwych do zdobycia w codziennych finałach.W weekendy nie zabraknie ulubionych cykli słuchaczy: "Janusz i Grażynka", "Historia dla dorosłych", "Misja specjalna", "Sceny zbrodni" i "Dorwać Bestię".