Nowi prowadzący, nowe audycje, nowa oprawa. Jesień w Radiu Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu rusza nowa ramówka Radia Złote Przeboje

• Słuchaczy przywita nowy skład prowadzących o poranku, pojawi się także nowy program popołudniowy.

W audycji "Złote Przeboje na dzień dobry" już 1 września słuchacze rozgłośni usłyszą Tomka Florkiewicza, Piotra Jaworskiego i Iwonę Barańską. Zmieniony skład będzie budzić odbiorców Radia Złote Przeboje od poniedziałku do piątku w godz. 5:30 - 9:30. Gospodarze audycji postawią na interakcję ze słuchaczami, rozrywkę i oczywiście najlepszą muzykę.Czas w pracy słuchacze Radia Złote Przeboje będą mogli spędzać w towarzystwie Jerzego Telesińskiego - w godz. między 9:30 a 14:00. Natomiast nowy popołudniowy program poprowadzą Kamil Baleja i Kasia Wilk, która dołączy do zespołu stacji z pierwszym dniem września. W audycji "Dobre popołudnie", nadawanej od poniedziałku do czwartku od 14:00 do 18:00, pojawi się mnóstwo muzyki, aktualności i rozmów ze słuchaczami wracającymi do domów po pracy.W piątki na antenę Złotych Przebojów powróci po wakacyjnej przerwie audycja Marzeny Rogalskiej "Piątek jak marzenie". Poszukujący dobrej energii na weekend będą mogli jej słuchać między 14:00 a 18:00.Do ramówki stacji wróci również sobotnia audycja Odety Moro - "Najlepszy weekend". W nowym sezonie prowadząca przedstawi w niej tematy bliskie słuchaczom, użyteczne i ciekawe, a audycja nadawana będzie w godz. 11:00-14:00.Kolejną nowością w jesiennej ramówce Radia Złote Przeboje będzie audycja Kamila Balei "Łączy nas muzyka". W każdą sobotę między 14:00 a 18:00 Kamil Baleja będzie bawić słuchaczy stacji nietypowym i zaskakującym podejściem do muzyki oraz towarzyszyć im w sobotniej krzątaninie.Obok nowości antenowych i nowych prowadzących na antenie Radia Złote Przeboje pojawi się zmieniona oprawa muzyczna. Nowe brzmienie m.in. jingli stacji, przygotowane przez amerykańską firmę ReelWorld, dodatkowo uatrakcyjni i odświeży ramówkę, w pełni oddając nastrój i energię granej przez Złote Przeboje muzyki.