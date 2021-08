US Open od poniedziałku w Eurosporcie! Każdy mecz na żywo w Playerze

Łukasz Szewczyk

• W Nowym Jorku rozpoczyna się ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym roku

• Na antenach Eurosportu 1 i Eurosportu 2 widzowie zobaczą najważniejsze spotkania, a każdy mecz na żywo i na żądanie dostępny będzie w Eurosporcie w Playerze.

Przez najbliższe dwa tygodnie oczy miłośników tenisa zwrócone będą na Nowy Jork, gdzie na słynnym Flushing Meadows rozegrany zostanie ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym roku. W US Open w rywalizacji singlowej zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linette, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Transmisja każdego spotkania w singlu, deblu i mikście dostępna będzie w Eurosporcie w Playerze, gdzie widzowie będą mogli oglądać relacje z każdego kortu na żywo i w VOD.Zmagania najlepszych tenisistek i tenisistów świata komentować będą uznani eksperci Eurosportu, w tym Lech Sidor, Karol Stopa, Witold Domański, Marek Furjan, Tomasz Wolfke, Maciej Synówka, Michał Lewandowski, Dawid Olejczniak i Michał Przysiężny.Już w poniedziałkowy wieczór o awans do drugiej rundy powalczy Magda Linette. Polka zagra w trzecim meczu na korcie im. Louisa Armstronga z Coco Gauff. Pierwszego dnia zmagań zobaczymy również Kamila Majchrzaka, który w czwartym spotkaniu na korcie nr 12 zmierzy się z Emilem Ruusuvuorim. We wtorek do gry wkroczą Iga Świątek i Hubert Hurkacz.