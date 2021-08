Premierowe odcinki serialu "BrzydUla" w TVN7. Co w nowym sezonie?

Łukasz Szewczyk

• Nowy sezon serialu "BrzydUla" w TVN7

Od 11. rocznicy ślubu Dobrzańskich mijają dwa tygodnie. W tym czasie Ula i Marek rozpoczęli gorący romans i korzystają z każdej okazji, żeby dać się ponieść namiętności. W tajemnicy przed wszystkimi. Nic tak nie dodaje pikanterii w związku, jak odrobina adrenaliny. Z drugiej strony chcą mieć pewność, że kiedy poinformują bliskich o swoim pogodzeniu, będą przekonani o słuszności tej decyzji. Teraz jest więc czas na randki i terapię, bo przecież problemy same nie znikną. Czy można drugi raz zakochać się w tej samej osobie?Problemy osobiste schodzą jednak na drugi plan, kiedy całe F&D staje na głowie tuż przed zbliżającym się pokazem kolekcji "rozwodowej". To szansa na powrót firmy oraz duetu MiroSławo do blasku i chwały. Ku uciesze wszystkich i przy licznych niespodziankach, które wynikają podczas imprezy, show kończy się spektakularnym sukcesem! Szczęściu nie ma końca. Ono jednak pryska jak bańka mydlana, gdy prasę i Internet obiegają informacje na temat wielkiej porażki F&D i MiroSławów. Nie pojawia się ani jedna przychylna albo chociaż neutralna opinia, nawet w zaprzyjaźnionych tytułach. Sytuacja wydaje się mocno podejrzana...W kryzysowym momencie, przebywająca cały czas za granicą, Paulina podejmuje szereg szokujących, drastycznych, ale też dramatycznych decyzji. W rezultacie Marek postanawia jechać do Prezesowej i z nią wszystko wyjaśnić. Niespodziewanie dla Uli jego wizyta przedłuża się, a on sam przestaje odbierać telefon... W tym czasie w F&D, zupełnie przypadkowo, pojawia się światełko w tunelu - młody, przystojny i tryskający genialnymi pomysłami PR-owiec Marek... I tym samym w życiu Uli zrobi się o jednego Marka za dużo!Kiedy Ula będzie coraz bardziej pochłonięta ratowaniem wizerunku firmy z Markiem 2, Marek 1 - jeszcze jej mąż i kochanek - zgadza się wesprzeć próbującego zapomnieć o Violetcie Sebastiana i wyjeżdża z nim na imprezę dla wolnych strzelców uczuciowych. Tam wpada w oko atrakcyjnej i bardzo pewnej siebie Singielce...Z kolei Sebastian postanawia raz na zawsze wyleczyć się z miłości do Violetty. Ona decyduje się zrobić to samo. A na jej drodze natychmiast staje idealny kandydat na kolejnego męża. Ba, żeby jeden. Kilku! Każdy następny lepszy od poprzedniego. Niestety, wszyscy mają jedną wadę - nie są Sebastianem! A na dodatek Viola tkwi w formalnym małżeństwie z panem Hu, który tak łatwo nie zapomina i nie odpuszcza. Zwłaszcza teraz, kiedy może liczyć na wsparcie Aleksa, szukającego zemsty na F&D i Paulinie. W tej sytuacji Violetta zdecydowana jest odmienić swoje życie - zbudować je na nowo i zacząć wszystko od zera. Ale tym razem sama!Spokój i nuda nie grożą również Bożence. Po traumatycznych wydarzeniach na pokazie dziewczyna doznaje kolejnego szoku - do drzwi domu Szymczyków puka Kryspin (Patryk Pietrzak), jej chłopak z Bętowa. Ma tylko jeden cel: zabrać swoją wciąż (bo oficjalnego zerwania nie było) dziewczynę ze sobą. W rezultacie chłopak na dobre rozgaszcza się najpierw w domu Ani i Maćka, a potem w sąsiedztwie. Gotowy na wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Nawet na podjęcie życiowych decyzji! Jakby tego było mało, niespodziewanie serce Bożenki zabije szybciej dla Aleksa, który, ku zazdrości Adama, wykaże coraz większe zainteresowanie młodą księgową. A tymczasem los i dla niego szykuje trzęsienie ziemi, po którym nic już nie będzie jak dawniej.