KRRiT: Zgoda na wpis TVN24 do rejestru zapewnia ciągłość nadawania

Łukasz Szewczyk

• Jest zgoda KRRiT na wpis do rejestru programu TVN24

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu TVN24 na koncesji Discovery Communications Benelux B.V.Jak informuje KRRiT, spółka posiada łącznie 224 koncesje wydane przez holenderski organ regulacyjny (na programy skierowane na rynek holenderski i innych krajów europejskich), w tym 10 polskojęzycznych, innych niż TVN24.Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 również po 26 września 2021 r., niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań. Przypomnijmy, że od ponad 17 miesięcy TVN24 czeka na przyznanie polskiej koncesji. Stacja otrzymała natomiast holenderską koncesję na nadawanie Rejestracja będzie obowiązywać po dokonaniu przez operatorów opłaty za wpis do rejestru w wysokości 113 zł.