Telewizja Echo24 poszerzyła swój zasięg naziemny

Łukasz Szewczyk

• Dzięki obecności na MUX L1, którego operatorem jest MWE Teleport, telewizją Echo24 można oglądać między innymi w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lubinie czy Legnicy.

Do tej pory stacja była nadawana w ramach lokalnego multipleksu - MUX L4, w sieciach kablowych oraz w streamingu na portalu internetowym www.echo24.tv . Wraz ze startem MUX L1, telewizja pojawiła się w odbiornikach zdecydowanie większej części Dolnoślązaków. Stacja jest już dostępna w Naziemnej Telewizji Cyfrowej na kanale 38 MUX-L1 na obszarze obejmującym m.in. Jelenią Górę, Lubań, Bolesławiec i Chojnów. W rzeczywistości według mapy zasięgu, sygnał dociera również do Legnicy czy Lubina.- komentuje Tomasz Nykiel, wiceprezes zarządu Telewizji Echo24.Echo24 to regionalna telewizja podejmująca na swojej antenie tematykę związaną z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Najświeższe informacje, publicystyka, sport i kultura wypełniąją ramówkę stacji. Echo24 to również programy turystyczne i krajoznawcze, które przybliżają widzom najciekawsze miejsca Dolnego Śląska. Echo24 jest nadawane w jakości HD.- dodaje Tomasz Nykiel, wiceprezes zarządu Telewizji Echo24.MUX-L1 jest nadawany z Łysej Góry koło Dziwiszowa, obecnie z mocą ERP 2 kW. Docelowo moc ma zostać podniesiona do 10 kW ERP.