Rusza 12 edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Sporo zmian

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

• Na fanów programu czeka kilka zmian - nowa pora emisji, nowy juror oraz nowa prowadząca

Uczestnicy XII edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" / Fot. materiały prasowe

Polsat jesienią 2021 roku przedłuża weekend, oferując najbardziej roztańczone show w poniedziałkowy wieczór. W rozpoczynającej się nowej edycji czeka na widzów sporo gwiazd, których do tańca porwą utytułowani tancerze.Stefano Terrazzino poprowadzi temperamentną góralkę,. Michał Bartkiewicz, zwycięzca poprzedniej edycji show, podczas której towarzyszył Edycie Zając, tym razem zatańczy z modelką. "Postrach miasta z zewnątrz, a w środku pozytywny wariat z dobrym sercem" - tak omówi jego taneczna partnerka, najmłodsza wśród tancerek XII edycji, Wiktoria Omyła. Piosenkarkępoprowadzi w tańcu Rafał Maserak, prawdziwy "taneczny" weteran, biorący udział we wszystkich 25 polskich edycjach "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jacek Jeschke w tej edycji będzie partnerem influencerki i gwiazdy telewizyjnej. Himalaistado tej pory wsławił się samotnymi wspinaczkami. Przed nim kolejne wyzwanie - czy pozwoli poprowadzić się w tańcu? Jego nauczycielką jest Janja Lesar. Infulencerkaz całkowitym zaufaniem oddała się w ręce debiutującego w programie Jakuba Lipowskiego., lider zespołu Weekend, zatańczy z Lenką Klimentową. Znany z roli twardego policjanta w serialu "Gliniarze",z pokorą dał się prowadzić Hani Żudziewicz, która po raz kolejny będzie konkurować ze swoim życiowym i tanecznym partnerem - Jackiem Jeschke. Najstarszy uczestnik tej edycji, 67-letni, czyli Wojciech Węcławowicz, nabierze tanecznej ogłady pod bacznym okiem Pauliny Biernat.Znany i lubiany skład sędziowski zasili Andrzej "Piasek" Piaseczny. Ponownie spotkamy się z ostrą jak brzytwa Iwoną Pavlović, Michałem Malitowskim, przed którym nie ukryją się żadne pomyłki; oraz aktorem Andrzejem Grabowskim, widzącym w uczestnikach show wyłącznie ich mocne strony. Duet prowadzących Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza wzbogaci specjalistka od tańców latynoamerykańskich Izabela Janachowska, tancerka, prezenterka telewizyjna i influencerka.