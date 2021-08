Nowa oparawa antenowa TVN7 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Siódemka zaprezentowała nową oprawę antenową oraz logotyp stacji

Nowa oprawa stacji to kolejny krok w konsekwentnym odmładzaniu Siódemki, które programowo trwa już od kilku sezonów. W swojej warstwie wizualnej wyraża lekkość, świeżość i współczesny, dynamiczny charakter kanału, który po ciężkim dniu pozwala się zrelaksować oraz daje możliwość oderwania od codzienności i przeniesienia do innego świata. Nowa oprawa podkreśla nie tylko charakter Siódemki, ale również jej nowe pozycjonowanie na rynku kanałów telewizyjnych - kanał stał się ważnym graczem i poszerzył dotychczasową grupę BIG4 tworząc BIG5.- mówi Katarzyna Mazurkiewicz, szefowa Siódemki.Nowa identyfikacja wizualna pojawiła się we wszystkich elementach oprawy kanału.