DIZI od września w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• Kanał DIZI z tureckimi serialami z początkiem września br. dołączy do oferty UPC Polska.

• Tym samym kanał zwiększy swój zasięg techniczny o ponad 1 mln abonentów.

Od początku września 2021 roku DIZI będzie dostępny dla abonentów UPC w pakietach Max Premium, Max i Select. Kanał znajdzie się na pozycjach nr 222 (dekodery Horizon i UPC TV 4K Box) i 168 (dekodery Mediabox), a także w usłudze UPC TV Go.- mówi Jacek Koskowski, General Director Sales & Distribution Poland w Kino Polska TV SA.Wraz z dołączeniem do oferty UPC Polska DIZI zwiększy swój zasięg o ponad 1 mln abonentów i dzięki temu będzie docierał do 2,2 mln abonentów w kraju. Kanał jest już dostępny m.in. w ofercie Vectry (Pakiet Złoty) i Multimedia Polska (Pakiet MaxBox), a także jako OTT w nowej na rynku usłudze CDA TV.Jesienią br. nadawca planuje uruchomienie komplementarnej z kanałem DIZI aplikacji typu catch-up.