"Noc transferów". Pięciogodzinny program specjalny Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• 31 sierpnia to jeden z najciekawszych dni w roku dla kibiców piłkarskich. To właśnie wtedy, o północy, zamyka się letnie okienko transferowe.

• W ramach "Nocy transferów" w CANAL+ Łukasz Wiśniowski i Jakub Polkowski przez pięć godzin będą śledzili na bieżąco wszystkie ruchy w europejskich klubach.

W 2021 roku wracamy do tradycji, którą jest zamknięcie okienka wraz z ostatnim dniem sierpnia. W poprzednim sezonie kluby z największych europejskich lig mogły dokonywać transferów do 5 października. Nie zabrakło wtedy ciekawych ruchów, takich jak transfer Thomasa Parteya do Arsenalu, czy Chrisa Smallinga do AS Romy. Teraz telefony piłkarskich włodarzy rozgrzane są do czerwoności, a w mediach pisze się o wielkich transakcjach z udziałem Kyliana Mbappe, Erlinga Haalanda czy nawet Roberta Lewandowskiego.- zapowiada Łukasz Wiśniowski, dziennikarz Canal+.Pięciogodzinny program "Noc transferów" poprowadzą nowi zawodnicy redakcji sportowej Canal+, czyli Łukasz Wiśniowski i Jakub Polkowski. Wśród ekspertów zasiądą m.in. Michał Żewłakow, Marek Jóźwiak, Rafał Nahorny, Tomasz Ćwiąkała czy Marcin Rosłoń. Nie zabraknie również łączeń z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za transfery w klubach PKO BP Ekstraklasy.Start programu zaplanowany jest na środę, 31 sierpnia o godzinie 20:00 w Canal+ Sport i CANAL+ online