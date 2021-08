Zmiany w zespole Gazety Wyborczej wspierające rozwój cyfrowych subskrypcji Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2021 roku w zespole "Gazety Wyborczej" nastąpi kilka zmian strukturalnych, których wspólnym celem jest wsparcie rozwoju prenumerat cyfrowych.

t - wyjaśnia Joanna Mosiej-Sitek, zastępczyni wydawcy "Gazety Wyborczej".Pierwszą zmianą dokonaną w tym celu, która nastąpi we wrześniu br., będzie połączenie działu subskrypcji organicznych, prowadzonego dotychczas przez Dorotę Adamczyk, z działem marketingu kierowanym przez Michała Bauera. Dzięki niemu specjaliści od rozwoju prenumeraty cyfrowej i działań promocyjnych będą wspólnie koncentrować się m.in. na optymalizacji ścieżki zakupowej użytkownika premium, a działania marketingowe "Wyborczej" będą silnie skupione na modelu subskrypcyjnym.Połączonym obszarem bezpośrednio będzie zawiadywać Marcin Madej, zastępca dyrektora działu marketingu Gazety Wyborczej"Dorota Adamczyk jako Chief Revenue Officer Wyborcza.pl nadal odpowiada za przychody cyfrowe dziennika z obu kluczowych źródeł - subskrypcji i reklam online. Dodatkowo, Dorota Adamczyk krzyżowo zarządzać będzie działem subskrypcji i działem rozwoju produktu reklamowego. Pozostaje też liderką wieloletniego programu rozwoju subskrypcji Wyborcza.pl North Star, wypracowanego wraz z 'Financial Times'.Jak dotychczas Marcin Madej raportuje do Michała Bauera, a Dorota Adamczyk do Joanny Mosiej-Sitek.- mówi Dorota Adamczyk, Chief Revenue Officer "Wyborczej" i Wyborcza.pl. -- stworzenia najlepszego produktu dla naszych reklamodawców.Konsolidacja nastąpi także w zespołach technologicznych. Dział IT "Wyborczej" połączy się z działem rozwoju produktu, tworząc departament rozwoju produktu i IT. Pozwoli to na zwiększenie efektywności realizowanych projektów i będzie naturalnym krokiem rozwojowym dla Wyborcza.pl. Nad realizacją zadań w tym obszarze czuwać będą Jakub Sawa, Michał Grabacki, Krzysztof Madejski oraz Joanna Kozieł, którzy raportują bezpośrednio do Joanny Mosiej-Sitek, zastępczyni wydawcy "Gazety Wyborczej".Krzysztof Madejski jako ekspert będzie odpowiadał za dostarczanie know-how do istniejących rozwiązań, jak również nowych projektów. Joanna Kozieł przejmie zarządzanie projektami IT. Jakub Sawa, dotychczasowy szef SEO i rozwoju projektów cyfrowych, zostaje dyrektorem ds. wzrostu (Head of Growth) - tym samym powstanie dział wzrostu, w którego skład będą wchodzić m.in. zespół SEO i Social Media.Natomiast Michał Grabacki, dotychczas kierujący działem analiz Wyborcza.pl i działem rozwoju produktu reklamowego, będzie pełnić dodatkowo rolę szefa strategii (Head of Strategy). Jego działania skupią się na wsparciu biznesu dzięki wskazywaniu głównych trendów rynkowych i wyznaczaniu działań strategicznych dla rozwoju "Wyborczej".