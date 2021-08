Anna Kalita w zespole Weekend.gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• Anna Kalita dołącza do zespołu Weekend.gazeta.pl.

• Od września na Weekend.gazeta.pl będzie pojawiać się jeszcze więcej treści premium jej autorstwa - wywiadów i reportaży.

Anna Kalita jest absolwentką politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako dziennikarka współpracowała m.in. z "Gazetą Wyborczą Wrocław", "Dziennikiem Polska-Europa-Świat", "Dziennikiem Gazetą Prawną" oraz programem "UWAGA!" TVN. W 2016 r. została nominowana do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze za materiał "Tu nie ma sprawiedliwości" na temat krzywdy chorych na Alzheimera podopiecznych domu opieki.1 września 2021 roku Anna Kalita dołączy do zespołu Weekend.gazeta.pl jako autorka treści premium. Dziennikarka już wcześniej przeprowadziła dla serwisu wiele wywiadów, które dotarły do szerokiego grona czytelników. W swoich materiałach poruszała ważne problemy społeczne, a za teksty stworzone dla Weekend.gazeta.pl była nominowana do nagrody "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej.- mówi Anna Budyńska, redaktorka naczelna Weekend.gazeta.pl. -- dodaje Budyńska.Weekend.gazeta.pl to serwis premium, w którym publikowane są między innymi reportaże, pogłębione wywiady i rozbudowane sylwetki, a artykuły ilustrowane są wielkoformatowymi zdjęciami. Magazyn Weekend.gazeta.pl łączy dziennikarską jakość z wynikami zasięgowymi w swojej kategorii. Serwis, obchodzący w tym roku siedmiolecie, został liderem wśród magazynów online z 2,5 mln RU. Dodatkowo, przyciąga uwagę czytelników ponad trzy razy dłużej niż kolejny tytuł w rankingu, czyli średnio przez ponad 12 minut.