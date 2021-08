Dwie gale Enfusion w trzy dni na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Niespodzianka dla fanów kick-boxingu. W najbliższy weekend Enfusion organizuje w holenderskim Alkmaarze dwie gale

• Transmisje z obu w Fightklubie

Takiego natężenia gal jednej organizacji dawno nie widzieliśmy. Idąca za ciosem Enfusion, która w ostatnich tygodniach przygotowała kilka stojących na wysokim sportowym poziomie i chętnie oglądanych widowisk wrzuca jeszcze wyższy bieg i w najbliższy weekend sprezentuje kibicom aż dwie transmisje - w piątek 3 września Enfusion Xtreme Stand Up 6, a zaledwie dwa dni później, w niedzielę 5 września - Enfusion Talents #85. Obie gale na żywo w Fightklubie, początek - zarówno piątkowej, jak i niedzielnej - o godz. 19:15.Podczas piątkowego show Enfusion Xtreme Stand Up 6 kibice będą mogli zobaczyć w Alkmaarze pięć walk, w tym dwie z udziałem kobiet. Show rozpocznie się właśnie walką pań w wadze piórkowej, w której Holenderka Charlotte Ilmer stanie w szranki ze Słowaczką, Ivetą Srncową. Drugim pojedynkiem, w którym o triumf w ringu rywalizowały będą kobiety, będzie starcie walczącej przed rodzimą publicznością Teddy de Kom z Angielką, Rebeccą Garside.Całą galę zwieńczy pojedynek dwóch znakomitych kick-boxerów w wadze średniej: Pieta van den Berga z Younessem Benmalekiem, którzy walczyć będą o prymat w Beneluksie, pierwszy reprezentuje bowiem Holandię, drugi Belgię. W dwóch pozostałych walkach również zobaczymy w ringu reprezentantów Niderlandów - w wadze lekkiej Quint Otten spróbuje pokonać pochodzącego z Surinamu Miltona Dokmana, a w wadze półśredniej Barry van Diemen w kolejnym holendersko-belgijskim pojedynku zmierzy się z Frankiem Rubanguką.Zaledwie dwa dni później, w niedzielę, dokładnie w tym samym miejscu i o tej samej godzinie fanów kopanych sportów walki czekają kolejne emocje, tym razem pod szyldem Enfusion Talents i w nieco bardziej międzynarodowej obsadzie. Podczas Enfusion Talents #85 w starciu wieczoru swoje umiejętności holenderskiej publiczności zaprezentuje Amir Al Amir Pochodzący w Iraku fighter w lipcu dwukrotnie wystąpił na galach Enfusion i oba starcia zakończył zwycięsko - najpierw pokonał Yassine'a Ettakiego, a dwa tygodnie później Mourada Robio. Czy w Alkmaarze będzie kontynuował zwycięską passę?Ciekawie zapowiadającymi się starciami podczas Enfusion Talents powinny być również walki Marokańczyka Soufiane El Balloutiego z Turkiem Hasanem Demirem w wadze koguciej i bratobójcza konfrontacja w wadze półśredniej, w której o prymat powalczy dwóch Holendrów, Jimmy van Kuijeren z Damianem Orim. W pozostałych pojedynkach swoje umiejętności sprawdzą Marokańczyk Ismael Ouzgni i Nigeryjczyk Samed Stokey (waga lekka), Niemiec Artur Derksen i kolejny reprezentant Maroka, Abderrahman Kamili (waga półśrednia) oraz Algierczyk Billal Hamdoud i Belg Ben Hammam (waga piórkowa).Plany transmisyjne Fightklubu z najbliższych gal Enfusion:Piątek (3 września):godz. 19.15: Enfusion Xtreme Stand Up 6 (na żywo)Niedziela (5 września)godz. 19.15: Enfusion Talents #85 (na żywo)